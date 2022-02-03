80 процентов переболевших COVID-19 страдают бессонницей

Чем тяжелее степень поражения коронавирусом, тем острее человек испытывает нарушения сна. С этой проблемой сталкиваются 80 процентов перенесших COVID-19. К таким выводам пришли сотрудники мединститута Пензенского госуниверситета, где изучают проблемы инсомнии. Проще говоря - бессонницы. Для исследования отобрали группу из 40 человек, у которых заболевание протекало средней тяжести - с поражением легких, но без реанимации. Клиническая картина разная, а постковидныцй синдром схожий.

Специалистов-сомнологов в российских вузах не готовят, нет даже отдельной дисциплины. Между тем эти специалисты становятся особенно востребованы. И вот в Пензе появился первый аккредитованный врач-сомнолог - кандидат медицинских наук Надежда Бурко. Она работает в областной больнице им. Н.Н. Бурденко. Недавно подтвердила международный сертификат в Европейской ассоциации сомнологов.

- До 2017 года бессонницу лечили с помощью снотворных препаратов. К сожалению, у них много побочных действий. Поэтому сейчас в качестве основного метода лечения инсомнии исопльзуется когнитивно-поведенческая терапия. Она восстанавливает и тренирует системы организма, отвечающие за сон, не требует применения лекарств, помогает даже их отменить. Эффективна при многолетней бессоннице. Сон удается восстановить в среднем за шесть недель, - рассказывает Надежда Бурко. - Механизм нарушения сна при COVID досконально не выяснен. Понятно, что вирус поражает сосуды, в том числе головного мозга. К счастью, процесс обратимый. Нужно время на восстановление и определенная работа.

Первое правило: не ложиться в строго отведенное время, если нет сонливости. Вредно лежать в кровати без сна. Если не удается заснуть в течение 20 минут, лучше встать и заняться каким-то спокойным делом. Сама по себе бессонница не опасна, но она повышает риск развития инсульта и инфаркта.

Нарушение сна считается бессонницей, если три раза в неделю или чаще возникает хотя бы один из симптомов: засыпание дольше получаса, ночные пробуждения с длительностью 30 минут и более... Однократные эпизоды плохого сна не являются поводом для беспокойства. Для здоровья достаточно спать от 4 до 10 часов в сутки, и неважно - до полуночи или после.