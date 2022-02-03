Регулятор ЕС рассказал о процедуре экспертизы вакцины "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает процесс экспертизы вакцин "Спутник V" и Sinovac. Об этом заявил на пресс-конференции представитель агентства.

"Мы продолжаем процесс оценки информации и данных, предоставленных разработчиками. Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Согласно последним данным Минздрава, эффективность вакцины "Спутник V" против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88%.

Сейчас в Евросоюзе одобрены для применения пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid (компания Novavax)​. Еще четыре препарата, среди которых российский "Спутник V" и китайский Sinovac, проходят процедуру экспертизы.