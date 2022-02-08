Мишустин: При сложном течении коронавируса больничный должен продлеваться

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал следить, чтобы в медицинских учреждениях внимательно относились к продолжительности лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее Роспотребнадзор уточнил правила выписки после COVID-19: больничный лист закрывается через семь дней, если у человека нет симптомов болезни. Отрицательный ПЦР-тест при этом не нужен.

"Люди по-разному переносят недуг. Если речь идет о более сложном течении болезни, то и лечение должно быть соответствующим, и больничный при необходимости, конечно, должен продлеваться", - обратил внимание глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин также попросил министерство здравоохранения держать на особом контроле предоставление медицинской помощи детям и пациентам с заболеваниями, требующими непрерывного лечения. "Оказание такой помощи не должно останавливаться", - указал премьер.