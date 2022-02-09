Новосибирские ученые разработали лекарство от COVID-19

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали препарат на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда. Его, как оказалось, можно применять для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции.

"Эта работа началась до пандемии. Мы искали новые методы лечения вирусных конъюнктивитов, - говорит замдиректора по клинической работе Максим Королев. - Провели блок доклинических исследований".

Как отмечает Максим Королев, проектом занимаются в молодежной лаборатории института. Результаты первого этапа работы внушают ученым оптимизм. "Если клетки предварительно обработаны интерфероном-лямбда, в них не развивается вирус. А если сначала клетки заразить вирусом, а потом ввести интерферон-лямбда, то активность размножения SARS-CoV-2 в них падает в десять раз", - сообщил "РГ" руководитель отдела экспериментальной фармакологии, доктор медицинских наук Павел Мадонов.

По словам ученого, клетки в организме человека начинают продуцировать собственный интерферон в ответ на атаку вируса. Выделение белка нарушает процесс "сборки" вируса в клетках. Однако разные группы интерферонов действуют по-разному. Интерферон-лямбда (лямбда - 11-я буква латинского алфавита), который был открыт около 20 лет назад, отлично работает на так называемых анатомических барьерах. То есть его ответная реакция активно проявляется в первые часы заражения. Тогда как интерферон-альфа вступает в дело спустя как минимум сутки.

Ученым уже удалось создать рекомбинантную копию человеческого интерферона-лямбда и провести испытания в различной дозировке. Известно, если для профилактики требуется одно количество препарата, то для лечения - десятикратная доза. Этот фактор делает невозможным применение в лечении более изученной группы белка - альфа - из-за того, что они действуют медленнее. К тому же альфа значительно "сильнее" лямбды и в той же степени токсичнее. Действие лямбды переносится гораздо легче. Результаты, полученные учеными, доказывают, что интерферон-лямбда безопасен даже для эмбрионов и мог бы применяться во время беременности.

"Для простоты понимания можно сравнить интерферон-лямбда с отрядом спецназа, который оперативно высаживается на месте, бьет точно по противнику и не оставляет следов. А вот интерферон-альфа - это массированная войсковая атака, которая оставит после себя выжженную землю. Удар придется не только по вирусу, но и по самим клеткам организма", - поясняет Павел Мадонов.

Определенную проблему для исследователей создает то, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, приходится проводить дополнительные исследования новых штаммов как на клетках, так и на животных. По оценкам ученых, доклинические испытания могут растянуться на два года, как минимум столько же займут клинические исследования.