1. Возобновить проведение на закрытых объектах спорта официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса; календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными клубами, профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, с привлечением зрителей в объеме не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

2. Приостановить по 28.02.2022 действие подпункта 1.2 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 № 11-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

3.1. Пункты 1 и 9 исключить.

3.2. В подпункте 8.2 слова ", использования документов и QR-кодов, предъявляемых при посещении объектов и организаций, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг" исключить.

4. Признать утратившими силу:

пункты 1 - 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2021 № 157-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 4 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 07.12.2021 № 169-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса";

распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2021 № 170-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.11.2021 № 155-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 3 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28.12.2021 № 187-рг "О продлении срока ограничительных мероприятий и внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса".

5. Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" действует в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







