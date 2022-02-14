В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую выявлять его при минимальной концентрации. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Одно из важнейших преимуществ изобретения - высокая чувствительность. Она дает возможность диагностировать COVID-19 на самой ранней стадии. В Роспотребнадзоре пояснили, что данное изобретение относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.

В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного. Данное изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон". Разработка позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.