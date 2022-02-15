Как не ошибиться при лечении "омикрона" дома

"Омикрон" многие лечат дома. Какие особенности лечения есть у детей и пожилых? Когда начнет действовать решение по выдаче QR-кодов по антителам? Эксперты "РГ" - Недели отвечают на вопросы наших читателей.

Как получить QR-код переболевшему, если он не обращался к врачам?

С 21 февраля QR-коды смогут получить те, кто болел COVID-19, но не обращался в медучреждение и не попал в федеральный регистр. Теперь в сертификат можно заносить данные о наличии антител (IgG). Это подтверждает, что человек защищен естественным иммунитетом.

Результаты тестов о наличии антител к коронавирусу можно получить в любой аккредитованной лаборатории. Важный момент: для получения сертификата и QR-кода не нужен уровень антител, важен сам факт их наличия. Поэтому можно выполнять не количественный анализ, а качественный -в коммерческих лабораториях он дешевле.

По заявлению гражданина на портале госуслуг занесут дату проведения анализа, данные о методе исследования и название медорганизации. Сертификат выдается на русском и английском языках в течение трех дней, он формируется только один раз сроком на полгода.

Как лечиться при заражении "омикроном" в пожилом возрасте?

Пожилым пациентам, у которых, как правило, накопился букет болячек, а также людям с хроническими заболеваниями нельзя прекращать терапию по основному диагнозу. "Пожилые и хроники остаются в группе риска. У них даже легкое течение коронавируса может спровоцировать ухудшение по основному заболеванию", - предупреждает главный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина.

Второе правило - не заниматься самолечением, не принимать антибиотики без назначения врача. "При легком течении ОРВИ и коронавируса можно обратиться за аудиоконсультацией или прийти на прием к дежурному врачу. В большинстве случаев специфической терапии не нужно, только симптоматическая, например, прием жаропонижающих", - сказала гериатр.

"Но даже при легком течении пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись тщательно. Пациенты должны принимать препараты, которые были выписаны врачом", - напомнила Рунихина. Это касается гипертоников, диабетиков и других хроников.

"Прежде всего у пожилых пациентов могут обостриться такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. И как отдельную группу я бы выделила пациентов, которые наблюдаются у онколога", - добавила гериатр.

Дети сейчас болеют массово. Как помогать ребенку с симптомами ОРВИ и как не пропустить "омикрон"?

"Опасно заниматься самолечением, если у ребенка нарастают симптомы заболевания. Это могут быть длительное повышение температуры тела, которая не снижается, расстройство ЖКТ (диарея, рвота), особенно у маленьких детей (до пяти лет), появление одышки, нарастающая интоксикация. Все эти проявления требуют обращения к врачу", - предупредила врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова.

Врач также назвала распространенные ошибки в лечении. Во-первых, это неоправданное "сбивание" температуры. "Если ребенок спокойно переносит повышенную температуру, не нужно сразу ее снижать, это проявление защиты организма. Жаропонижающие имеет смысл принимать при 38,5 и выше. Но если ребенок плохо переносит лихорадку, у него раньше были судороги на нее, черепно-мозговые травмы, то снижать температуру нужно с 38 градусов", - пояснила доктор.

Вторая распространенная ошибка - самостоятельный прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ.

Третья ошибка - непременно оставлять ребенка в постели. "Если ребенок чувствует себя нормально, нет нужды в постельном режиме. Наоборот, умеренная активность помогает отхождению мокроты при кашле и улучшает психологическое состояние ребенка", - говорит доктор.

Также, если ребенок кашляет, важно выбрать правильный препарат, но это должен делать врач. "Выбор лекарства зависит от характера кашля. Если кашель влажный, нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к осложнениям", - предупредила Михайлова.

Кроме того, не рекомендуется применять горчичники - можно обжечь нежную детскую кожу, к тому же повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Ингаляции "над кастрюлей" также создают риск ожога лица и дыхательных путей горячим паром, не говоря уже о том, что кастрюля может опрокинуться.