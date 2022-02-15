В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса

Пандемия еще не окончена. Но в странах, в которых высокий уровень вакцинации, волна "омикрона" проходит очень быстро. Об этом, отвечая на пресс-брифинге на вопрос "Российской газеты" о прогнозах по завершению пандемии коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что в странах с высоким уровнем вакцинации госпитали были переполнены всего лишь на короткое время. А в некоторых государствах в госпитали попали только те, кто не был вакцинирован. По мнению Клюге, необходимо во всех странах достичь высокого уровня вакцинации населения, особенно из групп риска, усилить систему мониторинга и секвенирование вируса, чтобы в случае появления нового варианта быстро его обнаружить.

По мнению директора Европейского бюро ВОЗ, новый вариант коронавируса может появиться к концу 2022 года. "Велика вероятность, что в конце года вирус вернется, потому что так много людей были инфицированы. А это означает возникновение новых мутаций вируса. Зимой вирус вернется, но мы должны быть в состоянии избежать возвращения пандемии", - подчеркнул Клюге.