Гинцбург анонсировал выход новой вакцины от COVID-19 к осени

Новая вакцина от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц может выйти в гражданский оборот в России к осени этого года. Это станет возможно в случае успешных клинических испытаний.

Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, вакцина будет неживой, двухкомпонентной и поливалентной, то есть в ней будут комбинированы антигенные варианты S-белка, в том числе "дельта"-штамма и "омикрона", передает РИА Новости. Генетического материала в вакцине нет.

Испытания нового препарата были ранее разрешены Минздравом. Они предполагают исследование на 600 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет на протяжении всего 2022 года. Ученые проверят безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины в сравнении с плацебо.