Минздрав: Диспансеризацию после ковида должны пройти 7 млн россиян

Около 7 млн россиян, переболевших коронавирусом, должны пройти углубленную диспансеризацию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. По его словам, в прошлом году такое обследование прошли 1,9 млн человек, сообщает ТАСС.

"За истекший период 2022 года эту диспансеризацию прошли более 146 тысяч человек. Но реальная потребность в углубленной диспансеризации на сегодня составляет порядка 7 млн человек", - сказал Камкин.

Расширенная диспансеризация для переболевших ковидом была введена 1 июля 2021 года. Она призвана выявить осложнения после болезни и нарушения, связанные с постковидным синдромом.

"Мы смогли также выделить на это дополнительные средства и дать возможность гражданам, даже тем, у которых фактически этот диагноз не был установлен, то есть не подтвержден лабораторно и клинически, возможность пройти эту углубленную диспансеризацию", - добавил Евгений Камкин.

Также известно, что в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации могут включить консультацию психиатра.