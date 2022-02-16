Назван объем запаса лекарств от коронавируса в России

При текущем потреблении лекарств от коронавируса их хватит на 8 месяцев, сообщили в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный ЗНАК").

Отмечается, что рост спроса на противоковидные препараты в январе этого года по отношению к декабрю прошлого вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12%. В январе было продано более 18,6 млн упаковок лекарств от COVID-19, за аналогичный период в декабре более - 16 млн упаковок. В общей сложности россияне за декабрь-январь потратили на лекарства от коронавируса более 134 млрд рублей. Рост продаж препаратов зафиксирован в Московской, Астраханской, Ярославской областях, ряде республик Северного Кавказа, отмечает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Больше всего увеличился спрос на умифеновир (+ 40%), интерферон Альфа-2В (+ 21%), ремдесивир (+157%), фавипиравир (+6%), парацетамол (+ 5%).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву, Росздравнадзору и Центру развития перспективных технологий ежедневно отслеживать запасы лекарств и вакцин от коронавируса. Это делается как раз с помощью системы маркировки и благодаря тому, что на все препараты, которые сегодня находятся в гражданском обороте, нанесен специальный код. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки по всей цепи поставок до конечного потребителя.

В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников, из них 438 производителей.