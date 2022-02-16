В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации людей старше 60 лет

Пожилые люди в группе особого риска, когда речь идет о COVID-19: у них чаще развиваются пневмонии, тромбозы, тромбоэмболии, инсульты, инфаркты и другие осложнения. Поэтому прививка им особенно необходима. Специалисты Роспотребнадзора напомнили об особенностях вакцинации людей старше 60 лет.

Как готовиться к вакцинации?

Основные правила подготовки к прививке одинаковы для всех возрастов: вакцинироваться нужно при отсутствии признаков острого заболевания (ОРВИ, гриппа, острой кишечной инфекции и т.д.) и обострений хронической патологии. При наличии серьёзных сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, онкологического заболевания, сердечной недостаточности) перед вакцинацией нужно посетить лечащего врача.

Нужно ли делать прививку после COVID-19?

После перенесенного СOVID-19 вакцинацию или ревакцинацию нужно проводить через 6 месяцев, если нет противопоказаний. У переболевших риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому прививка показана перенесшим COVID-19 через 6 месяцев после выздоровления (оценивается на момент получения отрицательного результата ПЦР-теста). Если коронавирусная инфекция не была подтверждена, то вакцинацию можно проводить сразу после выздоровления.

Когда нужно отложить прививку?

Перед вакцинацией специально обученный медицинский персонал уточнит отсутствие противопоказаний. Вакцинация не показана при, острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний, ранее отмеченных тяжелых аллергических реакциях, тяжелых поствакцинальных осложнениях на введение предыдущей дозы.

Как пожилые люди переносят вакцинацию по сравнению с молодыми людьми?

В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа, люди старше 60 лет обычно легче переносят прививку, чем молодые. Препарат вводится внутримышечно в область плеча. В большинстве случаев никаких побочных действий не проявляется. Может быть болезненность, зуд, отечность, покраснение в области введения, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 дней.

Правда ли, что у пожилых медленнее формируется иммунный ответ? Что тут можно сделать?

У пожилых чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа. Кроме возрастных особенностей иммунной системы, этому способствуют недостаток физической активности и свежего воздуха, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов. В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо посоветоваться с лечащим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения.

Как прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы?

Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в фазе ремиссии, когда нет обострения, подобрана схема терапии.

Как сочетается вакцина и прием лекарств? Есть ли препараты, которые могут ослабить действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее. Однако, некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, если нужно, скорректирует дозы.

До какого возраста можно делать прививки пожилым? В 80-90 лет можно?

Вакцины против COVID-19 можно вводить, начиная с 18 лет, "верхних" возрастных ограничений не существует. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст считается дополнительным показанием для вакцинации.

Как вести себя после прививки?

Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает полностью. Поэтому после прививки по-прежнему нужно соблюдать правила неспецифической профилактики. Иммунный ответ после вакцинации формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин. В этот период нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить до минимума посещения мест скопления людей, носить маску в транспорте и помещениях, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть и дезинфицировать руки.

Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела?

Ревакцинация необходима независимо от уровня антител, поскольку, по результатам проведенных исследований, через 6 месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания происходит снижение иммунной защиты. Введение дополнительной дозы при ревакцинации уже через несколько дней даёт выраженный рост уровня антител и активизирует защиту от COVID-19.

Что делать, если после прививки все-таки заболел?

Если после прививки появились признаки респираторной инфекции, то следует оставаться дома, вызвать врача и выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий и должно быть начато как можно быстрее.