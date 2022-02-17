Эксперты оценили перспективы поливакцины против COVID-19

"Научные эксперименты с вакциной ведутся исходя из задач науки или ситуации в здравоохранении. Разработка поливакцин - это логичный ход исследовательской мысли, - считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук Ян Власов. - Насколько этот результат будет актуальным и как будет воспринят медицинским сообществом, зависит от конкретного этапа развития пандемии. В какой точке пандемии мы окажемся в момент, когда будут получены результаты исследования, сейчас невозможно предугадать. Специалисты склоняются к тому, что каждый новый штамм будет легче переносится и может в итоге по своему характеру трансформироваться в обычное ОРВИ. Учитывая уровень исследовательского центра, заявившего о разработке такой вакцины, можно предположить, что ученые располагают аргументами в пользу разработки такой вакцины".

Ранее многие эксперты предполагали, что по мере мутирования коронавируса понадобится адаптировать вакцины с учетом новых штаммов, а вакцинация против COVID-19 может стать регулярной - по аналогии с ежегодной вакцинацией от гриппа. И тут, считает Власов, необходима работа с населением, разъясняющая преимущества вакцинопрофилактики.

"Оценка исследовательской работы во многом определяется качеством разъяснительной работы с гражданами. Нужны аргументы в пользу вакцинирования, а возможно публикация результатов исследовательской работы. Тогда и отношение граждан к вакцинированию изменится. В том числе требуется разъяснить, сколько раз нужно ревакцинироваться", - отметил эксперт.

Власов напомнил, что вакцина оказывает влияние на иммунную систему, при неправильном подходе к иммунизации "можно добиться обратной ситуации, получить неблагоприятное воздействие на иммунную систему".

О возможных рисках при применении поливакцин предупреждает Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic.

"Вакцины с 3-6 разными компонентами выступают более серьезной нагрузкой для иммунитета. Мало того, любая вакцинация требует предварительной подготовки и укрепления организма: необходимо иметь сбалансированное состояние иммунных реакций, убедиться в отсутствии серьезной аутоагрессии в организме, компенсировать и устранить все очаги воспаления. Тогда организм сможет адекватно, полноценно выработать соответствующие антитела", - отметила доктор Шуппо.