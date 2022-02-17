Ракова: Опубликованы результаты дописследования иммуногенности "Спутника V"

В Москве проходит дополнительное исследование иммуногенности вакцины "Спутник V" спустя год после вакцинации.

Первые результаты показали наличие достаточно высокого уровня специфических антител у всех вакцинированных добровольцев. У 80% добровольцев, чьи анализы уже обработаны, уровень антител выше 200 BAU спустя год, после вакцинации. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заммэра столицы Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В декабре прошлого года мы решили подлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тысяч - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем".

В исследовании принимают участие 3 тысячи человек, из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования "Спутник V" вакцину, а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад (или на месяц раньше или позже). Добровольцы, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, были выбраны случайным образом.

В рамках исследования всем добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса.

Набор добровольцев осуществлялся на базе 19 поликлиник, являющихся центрами по проведению клинического исследования Спутник V.