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17.02.2022 20:08
Рубрика: Общество

Русское географическое общество объявило о старте конкурса медиагрантов

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Конкурс медиагрантов Русского географического общества можно назвать долгожданным, причем без нотки пафоса. Его ждали с нетерпением, ведь в прошлом году пандемия помешала провести аналогичный конкурс.

"Старт очередной грантовой кампании объявляем с 17 февраля, - сообщил журналистам в московской штаб-квартире Общества председатель медиасовета Дмитрий Песков. - Будем собирать заявки на протяжении трех недель".

Конкурс проводят с 2010 года, каждый раз он несколько отличается от предыдущего. На этот раз акцент просят делать на мультимедийные платформы, связанные с блогерством и соцсетями: YouTube, Rutube, Instagram, Telegram, "ВКонтакте" и TikTok.

Ситуация в медиа динамична. "Больше нет газет и телеканалов в чистом виде, а есть большие мультимедийные комплексы, - отметил Песков. - Поэтому мы будем делать акцент при рассмотрении огромного объема заявок именно на мультимедийные платформы - именно из этих источников, как свидетельствуют социсследования, в большей степени среднее и молодое поколение получает информацию".

Но есть и неизменные составляющие: приверженность идеологии РГО, в основе которой - любовь к стране.

"Уровень бюрократии при подаче заявки на грант будет снижаться", - заверил Дмитрий Песков, оговорившись, что это не означает послабления в финансовой дисциплине. Отнюдь, с деньгами - строгий учет и контроль. То есть все как обычно. Предельный размер медиагранта - 1,8 млн рублей. Претенденту на эти деньги, думаю, будет полезно узнать, что нельзя ни копейки потратить на приобретение транспорта (авто, снегоходов, квадроциклов и пр.), даже если ты убежден, что для исполнения проекта они позарез нужны. Как и нельзя на эти деньги покупать оргтехнику, телефоны, фото- и видеокамеры. Не предназначены гранты и на выплату авторского гонорара. До последнего рубля тратишь на то, что обещал сделать в заявке.

"В этом году будем приветствовать заявки от студентов, которые учатся в творческих вузах", - пообещал председатель медиасовета РГО.

Фото: Getty Images
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Критерии отбора работ просты: соответствие тематике РГО и талант автора.

И помни, что краткость - сестра таланта. Длительность документальных фильмов в этом году не может превышать 26 минут, чтобы удобно смотреть на разных платформах.

В общей сложности РГО с 2010 года профинансировало 274 проекта.

"Лично вам, как главе медиасовета, какой больше всего запомнился? - спрашиваю Дмитрия Пескова. - Можно даже не называть грант, а просто ассоциации: скажем, фильмы про медведей в Арктике или чумовые туры по Алтаю и Сахалину Гарика Сукачева?"

"Любовь Скуратова - учительница из Жуковского, - почти не задумываясь отвечает Песков. - Она в течение 15 лет организует школьные географические экспедиции. Попросила 120 тысяч рублей - чтобы год катать своих учеников по интересным местам Подмосковья: прививать молодым людям любовь к географии. Проект 2015 года, но мне запомнился больше, чем что-то иное за все годы проекта".

Покорить сердца членов жюри не просто, а очень просто. Всего два критерия отбора конкурсных работ: соответствие тематике РГО и талант автора

Согласитесь, неожиданный поворот. Так сказать, мастерам культуры на заметку: не обязательно снимать кино об умопомрачительных закатах на плато Путорана и сказочных рассветах на Байкале. Оглянитесь вокруг. Простой педагог по имени Любовь самоотверженно прививает любовь к родному краю у подростков из так называемой "группы риска". За что получила не только грант, но и грамоту из рук президента РГО Сергея Шойгу.

11 марта - дедлайн по приему заявок. Времени на раскачку мало - соберитесь и дерзайте.

Общество Образование

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