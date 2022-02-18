Гинцбург: Разработана тест-система на иммунитет после назальной вакцины

Тест-система для определения иммунитета после применения назальной вакцины против коронавируса уже разработана и зарегистрирована. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нашли метод, поняли, как брать мазок", - цитирует ученого РИА Новости. Иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, отметил Гингцбург. Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.

На этой неделе Гинцбург сообщил, что новая вакцина от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц может выйти в гражданский оборот в России к осени этого года. Вакцина будет неживой, двухкомпонентной и поливалентной, то есть в ней будут скомбинированы антигенные варианты S-белка, в том числе "дельта"-штамма и "омикрона".