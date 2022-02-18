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Warner Bros. не продаст права на "Властелин колец"

Новости
    18.02.2022, 16:29
Текст:   Анастасия Николаева
Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца" Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца" Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца" Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Warner Bros. публично заявила о своем контроле над экранизациями произведений трилогии Джона Р.Р. Толкина на фоне слухов в киноиндустрии о том, что права на нее могут быть выставлены на аукцион.

Компания имеет долгосрочную лицензию на экранизации произведений с 1990-х, а продюсер Сол Заенц приобрел полные права в 1960-х. Характер ранее достигнутого между кинокомпанией и продюсером соглашения неизвестен.

По словам нескольких источников Variety, близких к ситуации, компании Saul Zaentz Co. и Warner Bros. находятся в процессе урегулирования своих разногласий по поводу того, выполнила ли студия свои обязательства по сохранению лицензии.

Ранее стало известно, что компания Saul Zaentz Co. планирует продать права на съемки, проведение тематических мероприятий и выпуск сувенирной продукции по произведением Джона Толкина "Властелин Колец", "Хоббит" и "Сильмариллион". Появилась оценка такого пакета прав - около 2 млрд долларов.

Фото: kinopoisk.ru
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Трейлер грядущего сериала "Властелин колец: Кольца власти" установил рекорд по количеству просмотров, несмотря на недовольство фанатов.

Шоураннеры сериала поспешили заявить, что сериал и трилогия Питера Джексона будут происходить в разных и не пересекающихся вселенных, что как раз связано с юридическими тонкостями использования авторских прав на произведения Толкина.

Также был опубликован кадр из аниме по книгам Толкина от WB и New Line.

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