Гинцбург рассказал, в каком случае укол можно будет заменить назальной вакциной

Полностью отказаться от укола "Спутника V" можно будет только при 100-процентной эффективности назальной вакцины. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", - объяснил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм. Напомним, что минувшей осенью Минздрав дал центру разрешение на проведение второй фазы клинических исследований назальной вакцины. По словам Гинцбурга, сейчас клинические испытания завершаются.