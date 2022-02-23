В России изменился протокол лечения при заражении "омикроном"

В России сейчас в основном циркулируют два штамма коронавируса - "омикрон" и "дельта" в соотношении 1 к 2, поэтому риск заразиться более опасным вариантом COVID-19 пока выше. При этом нельзя сказать, что "омикрон" у всех протекает легко. Более того, ряд препаратов против "омикрона" оказался не таким эффективным. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в связи с особенностями "омикрон"-штамма пришлось изменить протокол лечения при заражении этим вариантом. Новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса с учетом особенностей "омикрона", накопленного опыта российских и зарубежных специалистов позволит повысить эффективность оказываемой пациентам помощи, сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Медики и власти настоятельно рекомендуют всем непривитым пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. В условиях распространения "омикрона" сроки ревакцинации, которые предлагает Минздрав, составляют шесть месяцев. Особую опасность практически любой штамм коронавируса представляет для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.