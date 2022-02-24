Эксперт Роспотребнадзора: Доля варианта "омикрона" ВА.2 медленно растет

Доля варианта "омикрона", названного ВА.2, в России медленно растет и составляет сейчас 7,4 процента от всех выявленных случаев "омикрона". Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он рассказал, что вскоре после появления и стремительного распространения в мире "омикрона" специалисты стали различать несколько его сублиний. По данным на февраль этого года "омикрон" подразделяют на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, BA.2 постепенно становится доминирующим в ряде стран, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалиста.

Хафизов рассказал о недавнем исследовании японских ученых. Они выяснили, что сублиния ВА.2 более патогенна - вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в 9 раз выше, чем при ВА.1. Поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.

Между тем, на территории России штамм "дельтакрон", о котором пока почти ничего не известно, не обнаружен. Об этом накануне сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. "Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", - отметила специалист, добавив, что действующие в России ПЦР-тесты смогут определить новый штамм, если он действительно дойдет до России.