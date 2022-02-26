Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев "омикрона"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о последних данных, касающихся эффективности вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев COVID-19, вызванных штаммом "омикрон".

По его словам, если человек был провакцинирован "Спутником V", то защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет около 89 процентов, а если он пробустирован, то порядка 93-94 процентов, передает РИА Новости.

Ученый отметил, что защита от заражения составляет около 56 процентов. Назальная форма вакцины поможет повысить этот показатель, подчеркнул Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в России сейчас в основном циркулируют два штамма коронавируса - "омикрон" и "дельта" в соотношении 1 к 2. При этом нельзя сказать, что "омикрон" у всех протекает легко. Более того, ряд препаратов против "омикрона" оказался не таким эффективным. По словам министра, в связи с особенностями "омикрон"-штамма пришлось изменить протокол лечения при заражении этим вариантом.