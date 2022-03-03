Что смотреть в кино вместо "Бэтмена": "Однажды в пустыне" и "Освобождение"

"Однажды в пустыне"

Военная драма о российской операции в Сирии получилась очень эффектной и по-настоящему цепляющей. Настолько, что даже некоторые из ангажированных и предубеждённых по отношению к патриотическому кино критиков были вынуждены её - пусть и с непременными оговорками - похвалить. Помимо мощнейших боевых сцен и умелого использования пиротехники (некоторые моменты просто захватывают дух), здесь есть действительно внятная история одной героической жизни.

Протагониста играет Александр Робак - и это, пожалуй, одна из лучших его ролей, раскрывающая талант характерного актёра с новой стороны. Герой Робака - сапёр Шаберов, ошибшийся, вопреки поговорке, не один (и даже не два) раза, но умудрившийся остаться в живых и стать настоящим мастером своего дела. Однако ему мешают серьёзные проблемы с дисциплиной, неумение работать в команде ("сапёр может рассчитывать только на себя"), а также неурядицы в личной жизни (недавний развод с нетерпеливой супругой, непростые отношения с дочкой-мажоркой).

И пускай в создании этого образа задействованы всем давно хорошо знакомые штрихи, а финальный твист трудно назвать непредсказуемым, фильм Андрея Кравчука (человека, снявшего "Итальянца", "Адмирала" и "Викинга" - как видим, фильмография весьма неровная) точно способен приятно удивить скептиков. Тут находится место неплохому юмору, и даже обязательная любовная линия очень ненавязчива и удачно вписана в повествование, а нагоняющие саспенса эпизоды, демонстрирующие Шаберова за работой, достойны особой похвалы.

"Освобождение: Огненная дуга"

Фото: kinopoisk.ru

Невозможно не углядеть символичности в том, что первый фильм из знаменитой пятичастной эпопеи Юрия Озерова по сценарию Юрия Бондарева, снимавшейся в 1967-1972 годах, вышел именно на прошлой неделе. В ленте рассказано о событиях на Курской дуге июля 1943 года. Повествование снабжено подробными комментариями, изобилует скрупулёзно реконструированными сценами боёв и демонстрирует обстановку в ставках противоборствующих сторон. Конечно, всё это сегодня выглядит в известной степени старомодным, но истосковавшимся по классическим фильмам о Великой Отечественной войне лучшего варианта, пожалуй, не найти.

"Лулу и Бриггс"

Фото: kinopoisk.ru

Двойной режиссёрский дебют Ченнинга Тейтума и сценариста Рида Каролина (эту историю тоже написал он) получился очень симпатичным.

Морпех Бриггс (Тейтум его и играет) получает задание перевезти "списанную" служебную собаку Лулу в Калифорнию, где её должны отправить в Страну вечной охоты. А по дороге обоим нужно успеть на похороны боевого товарища Бриггса и по совместительству - хозяина Лулу. Работа, казалось бы - не бей лежачего, но всё оказывается не так просто: и у несчастного животного, и у его конвоира - серьёзный посттравматическое расстройство, и если последний ещё может пытаться с ним справиться при помощи силы воли, разума и таблеток, собаке приходится труднее (потому их обычно и усыпляют). Само собой, попадая во всевозможные передряги - забавные и не очень (детей держите подальше - этот фильм вовсе не из умильных семейных штамповок про зверушек) обаятельный и лихой солдат с неспокойной подопечной проникаются взаимной симпатией.

Когда нужно - трогательно, когда нужно - грустно, когда нужно - смешно. Короче, Тейтума с Каролином вполне можно поздравить.

"Волк и лев"

Фото: kinopoisk.ru

Кстати, о зверушках. Вот вам как раз такой семейный фильм - правда, и не самая откровенная штамповка. Например, на этот раз главная героиня - не маленькая девочка, переехавшая куда-то с отцом-одиночкой, а вполне взрослая молодая женщина. И зверушек целых две, на что недвусмысленно указывает название. Впрочем, переезд и одинокий папа всё равно фигурируют: девушка прибывает на частный остров родителя после его кончины. И выясняет, что бедняга на старости лет завёл дружбу с местной волчицей. Волчица редкого вида, а ещё у неё есть потомство в виде умильнейшего волчонка. С обоими барышня быстро находит общий язык. Вскоре к компании присоединяется львёнок, буквально свалившийся с неба. И жили бы они себе припеваючи (в представлении легкомысленной протагонистки), если бы львёнка не хотели заграбастать жестокие циркачи, а неполное семейство волков, которые, как известно, в цирке не выступают, - циничные учёные. Но дружба крепкая не сломается, а друг в беде не бросит - даже если ты волк, а друг - лев. Не обходится в спасательной операции и без любящего зверушек ребёнка - маленького мальчика, противостоящего отцу-живодёру. В общем, легкая франко-канадская вариация на всем хорошо известную тему. Целевая аудитория - та же.

"Мистер Нокаут"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм Артёма Михалкова о жизни и карьере знаменитого советского боксёра Валерия Попенченко (его играет "последний богатырь" Виктор Хориняк) представляет собой квинтэссенцию современных российских спортивных драм: масса флэшбэков (а потом ещё флэшбэки), ещё больше слоумо, жирная любовная линия (даже полторы), друг-предатель, самоотверженный тренер-барагоз (Сергей Безруков, поглощающий лимонад активнее, чем Майор Гром - шаурму), стойкий отказ от соблазна предательства Родины, сцена-где-вся-страна-смотрит-и-слушает и, разумеется, посрамление ставивших палки в колёса молодца подлецов (советских чиновников, как нетрудно догадаться). А ещё здесь даже чаще, чем в "Легенде №17", кричат "Валера!"

"Удовольствие"

Фото: kinopoisk.ru

Невесть как добравшаяся до наших кинотеатров (правда, наверняка не целиком, учитывая откровенность исходного материала) драма, отобранная в Каннскую программу 2020-го и показанная на "Сандэнсе"-2021. Она рассказывает (и со всех ракурсов показывает) про молодую шведку, приехавшую в США покорять порноиндустрию. Очень скоро амбициозная девица узнаёт, что и в этом своеобразном бизнесе, где царит зверская конкуренция, для успеха нужно долго и усердно трудиться. В качестве неприятного бонуса - масса профессиональных тонкостей, которые в основном сводятся к необходимости уметь переступать через личные границы. И когда подписываешься на сцену, анонсированную как жёсткую, следует это понимать вполне буквально. Трудно сказать, какие откровения обнаружило в этой мысли каннское жюри - впрочем, его решениям давно пора перестать удивляться. Точно можем сказать, что никакого удовольствия от просмотра зрителю без отклонений ждать не стоит.

"Игра теней"

Фото: kinopoisk.ru

А вот Лиам Нисон, похоже, и в самом деле получает искреннее удовольствие от бесконечных второразрядных боевичков о спасении близких и возмездии - иначе зачем бы он в них снимался с той же частотой, с какой Брюс Уиллис играет во всяком безобразном шлаке? Матёрый эфбээровец бросает вызов системе после того, как коварное начальство не дало ему выйти из игры. У начальства, конечно, рыльце в пушку, и оскорблённый в лучших чувствах профессионал решает вывести их на чистую воду. Понятное дело, не обходится без защиты невинных, тяжёлого разрыва с продавшимся злодеям другом и ирландского носа Нисона, торчащего из-за угла в ходе перестрелки.

Вторая часть обзора и рассказ о премьерах текущей недели выйдут в ближайшее время.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.