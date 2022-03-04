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Общество
04.03.2022
12:38
Текст:
Елена Манукиян
ФАС согласовала предельную отпускную цену для "ЭпиВакКорона-Н"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" в размере 372,21 рубля за дозу, сообщили в ведомстве. Она будет ниже, чем зарегистрированная цена на "ЭпиВакКорона", которая составляет 421,01 рубля за одну дозу.

Обе вакцины разработаны государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". "ЭпиВакКорона-Н" - вторая разработка. Препарат создан на основе пептидных антигенов, выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

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