ФАС согласовала предельную отпускную цену для "ЭпиВакКорона-Н"

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" в размере 372,21 рубля за дозу, сообщили в ведомстве. Она будет ниже, чем зарегистрированная цена на "ЭпиВакКорона", которая составляет 421,01 рубля за одну дозу.

Обе вакцины разработаны государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". "ЭпиВакКорона-Н" - вторая разработка. Препарат создан на основе пептидных антигенов, выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.