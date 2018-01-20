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Составлен список самых любимых зрителями фильмов

Новость 20.01.2018, 14:54 | Текст: Генри Достоевский

Стал известен список 100 самых любимых зрителями фильмов. Его опубликовал сайт IndieWire.

Выборка составлялась с учетом предпочтений пользователей сайта Rotten Tomatoes, а потому временные границы не играют никакой роли - современные картины вполне по-соседски и дружелюбно граничат с классикой синематографа.

В первую десятку вошли следующие ленты:

1. "Волшебник страны Оз" (1939) - режиссеры Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Мервин ЛеРой и др.

2. "Гражданин Кейн" (1941) - режиссер Орсон Уэллс.

3. Неизбежный участник почти всех лучших списков 2017 года - социальный хоррор "Прочь" (2017), режиссер Джордан Пил.

4. "Третий человек" (1949) - режиссер Кэрол Рид.

5. "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015) - режиссер Джордж Миллер.

6. "Кабинет доктора Калигари" (1920) - режиссер Роберт Вине.

Фото: kinopoisk.ru
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7. "Все о Еве" (1950) - режиссер Джозеф Лео Манкевич.

8. "Головоломка" (2015) - режиссеры Пит Доктер, Ронни дель Кармен.

9. "Метрополис" (1927) - режиссер Фриц Ланг.

10. "Крестный отец" (1972) - режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

Помимо этого, в список вошли "Лунный свет" (2016), нуарная икона "Касабланка" (1942 год), "Психо" (1960 год), "Дюнкерк" (2017), "Леди Берд" (2017), "Таксист" (1976), один из любимых фильмов сегодняшнего именинника Дэвида Линча "Бульвар Сансет" (1950), сиквел и триквел "Истории игрушек" (1999 и 2010), неутихающая космоопера "Звездные войны", образцовый хронотопный детектив "Расемон" (1950), сиропный мюзикл "Ла-Ла Ленд" (2016) и прочие, а завершает список вестерн "Ровно в полдень" (1952 год).

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Фото: REUTERS/ Mark Blinch
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