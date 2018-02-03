Едины и непобедимы: акция "Россия в моем сердце!" собрала сотни тысяч россиян

Сотни тысяч россиян по всей стране приняли участие в масштабной акции "Россия в моем сердце!". Придя на этот праздник, организованный Общественной палатой РФ в честь 75-летия победы в Сталинградской битве , граждане страны также поддержали российских спортсменов в преддверии старта Олимпиады в Пхенчхане. Патриотический марафон стартовал на Дальнем Востоке, а кульминацией стал митинг-концерт на Красной площади в столице России, где музыканты в буквальном смысле воспели единство народа и память великих побед.

В Москве митинг-концерт, несмотря на холод и мокрый снег, собрал, по данным МВД, 60 тысяч человек, хотя организаторы ожидали в шесть раз меньше. Не только о великом прошлом, но и о том, что объединяет всех нас сейчас, говорили участники грандиозного события на Васильевском спуске.

К акции "Россия в моем сердце!" присоединились общественники, спортсмены, деятели культуры и просто неравнодушные граждане. Люди разных возрастов и профессий, политических взглядов пришли выразить любовь к Родине, поддержку нашим спортсменам и почтить память героев великой битвы. Не только главная площадь страны, но и прилегающие улицы были заполнены людьми. Холод и снег не испортил всем настроения, и на лицах сияли улыбки. Особенно много было молодежи. И у большинства в руках - флаги Родины.

То, что столько людей пришли сюда, - это именно общественный порыв, это не политика, говорили организаторы. Тысячи волонтеров принимали участие в организации мероприятий - как в Москве, так и по всей стране.

Со сцены звучали и современные, и старые-добрые советские песни. В частности, певица Зара на Васильевском спуске исполнила песню-признание в любви Родине "Широка страна моя родная". Олег Газманов спел "Россия, вперед!", а Валерия - "Мы вместе".

- А вы помните в фильме "Белорусский вокзал" была песня "Мы за ценой не постоим"? - обратился к собравшимся народный артист СССР Василий Лановой. - И вот теперь у нас тоже стоит задача - сохранить русские песни, русскую культуру, русский язык, чтобы оставаться великой нацией - Россией!

И уроком для современных россиян стала память о героическом прошлом, о событиях 75-летней давности. Тогда "все жители нашей страны объединились в едином порыве, чтобы защитить то, что дорого нам", подчеркнул Лановой.

Так на Васильевском спуске был перекинут мост от прошлого к настоящему, ведь и сейчас - в мирное, казалось бы, время - россиян опять объединяет противостояние внешнему вмешательству. 75 лет назад наш народ защитил не только свою страну, но и весь мир от фашизма. И на этом фоне санкции и прочие попытки нас "продавить" - "это как булавочные уколы", сравнил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Удары против нашего спорта тоже провалились. "Было много ударов по нашим спортсменам, но мы провожаем их на Олимпиаду и желаем им побед. Высшая справедливость всегда на стороне России, и мы будем сильными и свободными", - заявил с трибуны Фадеев. "Россия всегда выстоит, не поддастся ни на какое давление!" - заключил секретарь ОП.

Поддержка российских атлетов на Олимпийских играх, куда россияне поедут, несмотря на беспрецедентное давление, стала важнейшей целью масштабной акции. Все, кто хотел сломить таким образом россиянам дух, глубоко ошиблись, уверен российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. На сцене Красной площади он и его коллеги торжественно подняли флаг России и вместе с тысячами собравшихся спели гимн страны. Как раз то, что несправедливо запретили на Олимпийских играх чиновники от спорта.

"Обещаю от имени всех спортсменов, что мы не опустим руки! - заявил Шипулин под овации. - И обещаю, что после Олимпиады, после побед, мы будем поднимать наш флаг и слушать гимн нашей Родины. Та армия болельщиков, которая нас поддерживает, - это уже половина победы!"

Говорили на Васильевском спуске и о том, что прогремевшее на весь мир решение арбитража в Швейцарии, который оправдал наших спортсменов в скандальной допинговой истории, стало настоящей пощечиной олимпийским чиновникам. Наши спортсмены делились ощущением, что "Россия еще раз выиграла сочинскую Олимпиаду".

И о санкциях тоже вспоминали не раз. И не только как о "булавочных уколах". Фермер Олег Сирота со сцены даже благодарил Запад за эти ограничительные меры. "Да здравствуют санкции, с их помощью мы накормим Россию и весь мир!" - провозгласил он.

Звучала и сирийская тема - собравшимся продемонстрировали ролик с основными моментами победной операции российской армии в Сирии. А военный журналист, спецкорр ВГТРК Евгений Поддубный поделился воспоминаниями о том, как простые сирийские жители благодарили россиян за спасение от тяжелой доли, за то, что откликнулись на зов о помощи.

Еще одним участником митинга-концерта стал худрук Государственного театра наций Евгений Миронов. Он обратил внимание на труд волонтеров и неоценимую помощь, которую они оказывают благотворительным организациям, "помогая людям, давая им надежду, а иногда и просто спасая жизнь". Он выразил уверенность, что решение объявить 2018-й Годом волонтера даст мощный импульс в развитии добровольческого движения в стране.

Впечатлениями от мероприятия поделились депутаты Госдумы. Парламентарию и знаменитому борцу Александру Карелину особенно запомнилось обилие молодых лиц. Всем российским олимпийцам независимо от их участия в грядущих соревнованиях нужна поддержка болельщиков и неравнодушных граждан, считает он.

Участие наших граждан в митинг-концерте "Россия в моем сердце!" - это показатель большого единения огромной страны, заявил депутат ГД Артем Туров. Он обратил внимание на важность исторической связи поколений и празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. "Это наша история, наша память. Мы должны сохранять ее и передавать следующим поколениям, не дать возможность ее переписать", - подчеркнул депутат.

Масштабная акция охватила всю страну. Поддержать российских спортсменов, проявить общегражданскую солидарность пришли тысячи людей в Санкт-Петербурге, Сочи, Грозном, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Томске, Омске, Новосибирске, Астрахани и других городах. Так, в Тюмени участники акции держали в руках плакаты "Наши спортсмены - наша гордость", "Сплоченная Россия - великая страна", а в Благовещенске люди выстроились в слово "Мир".

В частности, во всероссийской акции приняли участие свыше 250 тысяч представителей "Единой России" по всей стране, рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. "Антироссийские санкции, информационная война, а теперь еще и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде - это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим!" - уверен он.