Из-за "дела Скрипаля" в США заговорили о новых санкциях против России

В США заговорили о новых санкциях в отношении России. Конгрессмен Эд Ройс призвал Дональда Трампа ввести новые ограничения из-за инцидента в Солсбери.

Глава комитета по международным делам пояснил, что попросил Белый дом определить, нарушила ли Москва конвенцию о запрещении использования химического оружия.

Ранее президент США заявил, что по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Готовится ответная высылка британских дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.