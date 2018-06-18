Станислав Черчесов: Дай бог, чтобы Салах завтра был здоров
Накануне матча группового этапа чемпионата мира по футболу Россия - Египет наша команда провела тренировку на арене "Санкт-Петербург". Все футболисты, за исключением оставшегося в Москве Алана Дзагоева, занимались в общей группе. После тренировки на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов.
Приняли ли вы решение, кто сыграет на острие атаки - Смолов или Дзюба? Какие главные критерии будут при выборе форварда - игра в первом матче, выступление на этом стадионе, где Смолов всегда играет удачно, или что-то еще?
Станислав Черчесов: Как и перед первым матчем, мы наигрываем все варианты. У нас еще есть время принять правильное решение. От стадиона или первой игры здесь ничего не зависит, потому что мы играем с другой командой, с другой тактикой. Мы их изучаем и для нас важно сыграть против них так, чтобы им было неудобно. От этого будем отталкиваться.
У вас есть специальная стратегия, как защищаться против Салаха?
Станислав Черчесов: Мы каждую команду изучаем, и в каждой команде есть игроки, на которых надо обращать внимание. Если брать непосредственно Египет, то у них достаточно ровная команда, но естественно он выделяется. Понятно, что мы играем против всей команды, а не против одного футболиста. Но надо все учитывать. Есть понимание, как это делать, и мы завтра будем это делать.
Способен ли кто-то в сборной России "исполнить Рамоса", как в финале Лиги чемпионов?
Станислав Черчесов: Вы что имеете в виду? Как он кубок взял в руки после финала? Если вы это имеете в виду, то завтра простая игра и нам кубок вручать никто не будет.
Речь о том, как он уронил Салаха.
Станислав Черчесов: Наверное, Рамос это не специально сделал. Футбол - это контактный вид спорта, в котором травмы бывают, к сожалению. Понятно, что ни тогда, ни завтра, ни вообще никто специально футболистов не травмирует. Дай бог, чтобы он завтра был здоров и радовал болельщиков сборной Египта и всего мира. Он хороший футболист, и такие игроки украшают чемпионат мира.
Тем не менее, никто в Англии и в Лиге чемпионов не смог его сдержать. Как вы планируете?
Станислав Черчесов: Я верю в свою команду и в своих игроков. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем.
В первом матче Головин был одним из лучших в команде. Почему он стал таким важным игроком в сборной за последнее время?
Станислав Черчесов: Есть определенные функции, которые он умеет выполнять и выполняет. Мы даем ему возможность свои качества раскрывать. В первой игре он проявил свои лучшие качества. Надеемся, что и завтра, и в последующих матчах он тоже самое будет делать.
Что скажете об игре Египта с Уругваем? Какое впечатление оставил будущий соперник?
Станислав Черчесов: Мы смотрели не только последний матч, но и предыдущие. Египетская команда играет в одном ключе. Где-то быстрее, где-то медленнее. Где-то качественнее, где-то менее качественно. А матч с Уругваем мы сегодня еще раз посмотрим на теории.
В чем заключается разница между Египтом и Саудовской Аравией?
Станислав Черчесов: Не могу оценить, поскольку с Египтом мы еще не сыграли. Только после матча можно об этом говорить. Единственное - есть схожесть между этими командами, потому что у обеих сборных есть техничные футболисты, которые играют по одной системе. Но Египет рангом выше.
Вам льстит, что многие фавориты на старте оступились, а вы - единственные, кто свой матч выиграли крупно?
Станислав Черчесов: Только турнир покажет, что эта победа нам дает. Нам ничего не льстит. Есть три очка, которые мы хотели взять. Это могло быть 1:0, 2:0, 3:0. Три очка есть три очка. Мы стартовали с победы, это изначально настраивает на положительный лад. Но мы эту победу забыли. Приятная, но история. Теперь надо другую историю писать. Надеемся, что в Санкт-Петербурге нам это удастся.
Как настроение в команде? Ребята раскрепостились после старта?
Станислав Черчесов: Мы и до первой игры чувствовали себя комфортно, в команде хорошее настроение. Понятно, что предстартовое волнение никто еще не отменял. Мы с этим справились, футболисты молодцы, что показали себя.
Почувствовали изменение в восприятии вашей команды после первой игры?
Станислав Черчесов: Турнир только стартовал. Он не заканчивается на этом. Мы сделали маленький шаг к нашей цели - выходу из группы. Но завтра совершенно другая игра. К ней надо подойти с таким правильным настроем, надо разработать тактику и ее выполнить. Убежден, что завтра футболисты, как и в первом матче, будут выполнять нашу установку. Это чемпионат мира, ни одной проходной игры еще не было, и нужно максимально быть готовыми.
Как далеко может пройти сборная России на этом чемпионате мира?
Станислав Черчесов: Мы не думаем ни о чем, кроме следующего шага. Дальше мы не заглядываем. Думая о других барьерах, можно споткнуться на первом, который перед тобой стоит. Мы играем дома, нам помогает то, что мы объединили болельщиков вокруг себя первым матчем. Но это ни о чем не говорит. Мы четко понимаем, чего хотим и куда движемся. Завтра следующий барьер, а дальше мы не смотрим и не хотим.
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