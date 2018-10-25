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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Гатчине суд отправил директора завода "Авангард" под домашний арест

Городской суд Гатчины в Ленинградской области отправил под домашний арест директора пиротехнического завода "Авангард", где 19 октября произошел взрыв, унесший жизни пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

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По версии следствия, взрыв на заводе в Ленобласти произошел из-за допуска к производству пиротехнических изделий людей, которые не имели соответствующих навыков. Кроме того, они не были официально трудоустроены. Главный инженер предприятия, который допустил этих работников в цех, ранее был задержан и также помещен судом под домашний арест.

По мнению следователей, действия инженера стали возможны из-за ненадлежащего контроля за рабочим процессом со стороны директора завода. Глава предприятия был также ранее задержан, ему предъявили обвинение по ч 3 ст 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, при взрыве на заводе "Авангард" обрушилось здание на площади 1600 квадратных метров. Погибли пять человек, среди них трое граждан Таджикистана. Еще пятеро получили ранения, в том числе 13-летняя девочка. Из-за взрыва пострадали 92 жилых дома на территории города Гатчина и деревни Малые Колпаны. В связи с ЧП создана специальная комиссия, которая проверит все опасные производства на территории региона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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