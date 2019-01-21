"Стекло" Шьямалана возглавило российский прокат

Фильм "Стекло", завершающий супергеройскую трилогию М. Найта Шьямалана, возглавил российский прокат в свой первый прокатный уик-энд.

Как следует из предварительных данных профильного портала kinobusiness.com, картина собрала в России и странах СНГ свыше 348 миллионов рублей.

Интересно, что "Стекло", ставшее своеобразным продолжением "Неуязвимого" и "Сплита", выбилось в лидеры, несмотря на резко негативные отзывы - со стороны и западных, и отечественных критиков.

С рецензией "Кинократии" на новую ленту "Шьямалана" можно ознакомиться здесь.

Таким образом, военно-историческая драма "Т-34", две недели подряд возглавлявшая отечественный бокс-офис, передвинулась на второе место. В третьи свои выходные фильм Алексея Сидорова собрал 177,3 миллиона рублей, преодолев отметку в два миллиарда рублей.

Напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на это предположением, что "Т-34" обгонит "Пиратов Карибского моря" и займет второе место - после "Движения вверх" Антона Мегердичева, заработавшего более трех миллиардов.

Третий - полнометражный "Полицейский с Рублевки", ставший самой успешной российской комедией. В копилке "Новогоднего беспредела" - 46,2 млн рублей.

Замыкают пятерку фильмы "Астерикс и тайное зелье" и "Путь домой".