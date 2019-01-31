В Петербурге и Ленобласти "заминировали" ТЦ, школы и больницы

В Ленобласти и Петербурге проводится массовая эвакуация торговых центров, больниц и школ. Как сообщили "РГ" в региональном ГУ МЧС, в области сообщения о минировании пришли по пяти адресам, в настоящий момент специалисты уже проверили три здания, еще по двум проверка продолжается.

- К настоящему моменту проверены сообщения о заминировании Всеволожской и Токсовской центральных районных больниц, а также Центра защиты населения в городе Гатчине. Опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе управления. - Продолжается проверка в торговом комплексе "Мега - Дыбенко" и школе номер 3 поселка Мурино.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге эвакуированы более трех десяткой зданий. По информации ТАСС, среди них 20 школ и 10 больниц. Как уточнили Интерфакс в комитете по образованию Петербурга, всего эвакуировали 32 школы в Красносельском, Центральном и Калининском районах.

Также эвакуированы сотрудники комитета по образованию, которые занимают здание в переулке Макаренко. На другой стороне этой улицы - здания Мариинского дворца, где заседает городской парламент. Также поступали сообщения об эвакуации ряда торговых центров на окраине города.

С начала недели массированным атакам лжетеррористов подверглись города Сибири, Урала, и Дальнего Востока. Позже волна "минирований" докатилась до регионов Поволжья и ЦФО. Вчера специалистам пришлось отрабатывать сообщения о возможном взрыве в Архангельске, Мурманске, Карелии, Новгороде. Сегодня аналогичные сообщения пришли в правительственные учреждения Ростовской области. Также прошла эвакуация крупного офисного центра в Нижнем Новгороде.