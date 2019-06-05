Так, в Новосибирске в конце смены дети играючи могут заработать с помощью собственной валюты "мигли" на кепку или даже гаджет.
Танго, флейта и... английский припеваючи
Летний досуг для детей организовала эстрадная студия "Мелодика" в прошлом году. Ребята приходят в лагерь к 9 утра и остаются до вечера. В первой половине дня занимаются с педагогами вокалом, игрой на музыкальных инструментах, хореографией, учатся работать с микрофоном и другой звукоусиливающей аппаратурой, участвуют в мастер-классах. После обеда ходят в музеи, театры, посещают экскурсии и устраивают флешмобы. "В прошлом году мы делали танцевальный флешмоб в зоопарке, - рассказывает руководитель студии Мария Федоровских. - Танцевали под Майкла Джексона рядом с вольером слонихи, которая раньше выступала в цирке. Услышав музыку, она тоже начала "пританцовывать".
В конце каждой смены ребята записывают коллективную песню на настоящей звукозаписывающей студии и участвуют в отчетных концертах. "Прошлым летом вокальная смена была посвящена музыке советского времени. Разучивали песни с удовольствием, - говорит Мария Федоровских. - Тем, кто постарше, нравится рок, поп. Композиции "Металлики" они, конечно, не пели, но хиты группы Queen на наших концертах звучали".
Этим летом в музыкальном лагере детям предлагают четыре тематические смены: актерское мастерство, вокал, вокал плюс инструмент и хореография. Помимо основных занятий детям обещают уроки английского языка в вокале, мастер-класс по бит-боксу и музыкальные баттлы. На каждую смену набирают десять ребят, чтобы у педагогов была возможность уделить достаточно внимания каждому.
Стоимость смены в 19 дней - 15 тысяч рублей. Разовое посещение - 1200 рублей в день.
Ищут сокровища - находят профессию археолога
Первый раз он принял детей в 1998 году. Тогда музейно-выставочный центр Находки, Приморская региональная общественная краеведческая организация "Клио" и Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, объединившись, решили привлечь к проведению археологической экспедиции подростков. Общественники взяли на себя организацию процесса, музей - научную работу, а Институт ДВО РАН выделил "научного руководителя" раскопок. И теперь лагерь принимает ребят каждое лето. Живут они в палатках, но, несмотря на спартанские условия, многие, кто побывал здесь один раз, приезжают и во второй, и в третий раз, а есть и такие, кто не забывает "Палеодеревню" уже выйдя из подросткового возраста.
- Такая у нас атмосфера: мы даем детям свободу творчества и самовыражения. Вся внутренняя работа нашей "Палеодеревни" построена на основе принципа самоуправления. Ребята придумывают программу, конкурсы, мероприятия, - объясняет директор лагеря Игорь Нургалиев.
Но главная "фишка" в том, что подростки участвуют в самых настоящих археологических раскопках на средневековом Екатерининском городище. Работа эта нелегкая, и дети, в зависимости от возраста, занимаются ей 2-4 часа в день. Самых крутых археологов, которым удается что-то найти, вечером каждого дня ждет главный приз - банка сгущенки.
- Последние лет пять мы работаем в южной и юго-восточной части городища. Раскопки ведутся по всем правилам археологии, ценные найденные артефакты изымаются, после окончания работ место засыпается и рекультивируется. В городище нет следов боев, разрушений и других катаклизмов. Как считают ученые, это поселение, существовавшее в первой половине XIII века, люди покинули, узнав о грядущем нападении врага, успев унести с собой все самое ценное. Но мы, конечно, находили глазированную и керамическую посуду, боевые топоры, кузнечный инструмент, земледельческие орудия, например, серпы и лопаты, - продолжает собеседник "РГ".
Широко известный в Приморье музей под открытым небом с одноименным названием - своеобразный проект лагеря. Появился он в 2006 году, когда стало ясно - детям надо наглядно показать, где и что они копают, как в ту эпоху здесь жили и чем занимались люди. Сегодня это одно из любимых мест туристов и жителей края.
Буквально на днях Игорю Нургалиеву в Москве вручили приз: "Палеодеревня" стала лауреатом ХIV национальной премии "Культурное наследие".
Бизнес-проекты начинаются с фигли и мигли
- В конце смены дети защитят собственные бизнес-проекты. Главная идея в том, чтобы это были настоящие стартапы, которые смогут получить продолжение за пределами лагеря и стать способом заработка, - поясняет автор идеи, куратор "Клуба миллионеров", кандидат психологических наук Андрей Данилков.
По итогам каждой из шести летних смен путем голосования выберут победителя, а в конце сезона генератор случайных чисел определит главного счастливчика. Ему придется принять решение о награде: либо получить назад полную стоимость путевки (десять тысяч рублей), либо провести в лагере еще и зимнюю смену.
Как распорядиться средствами - такой выбор ребятам придется делать не единожды. На территории лагеря действует собственная валюта: фигли - что-то вроде копеек, и мигли - основная "денежная" единица (эту идею в лагере уже использовали, в рамках других творческих смен). В конце сезона ребенок сможет сколотить небольшое состояние и потратить заработанное на финальном аукционе: кружки, майки, ручки, кепки - с молотка уходит всевозможная сувенирная продукция и даже весьма ценные гаджеты, которые выставляют на аукцион вожатые.
Но будет и еще одна очень рискованная возможность - сходить в местное "казино" с надеждой удвоить игрушечные капиталы. Как считает Андрей Данилков, это отличная профилактика игровой зависимости. Достаточно раз проиграть запас миглей, чтобы потом обходить казино стороной.
А заработать мигли в "Клубе миллионеров" непросто. Участники смены не только разрабатывают бизнес-идею, но и создают свое предприятие, получая заверенный печатями сертификат. В идеале их бизнес должен быть как у взрослых. Найдется работа и для музыкантов, и для аниматоров, и для ландшафтных дизайнеров. Чтобы начать бизнес и раскрутиться, можно получить ссуду в местном "банке". А вот юных коллекторов, говорит Андрей Данилков, в лагере нет.
В "там-там" только с мамой
Для мам и пап это прежде всего неплохая возможность отдохнуть вместе с чадами, которых по возрасту еще рано отпускать одних. Но есть и проект, куда с родными может поехать ребенок любого возраста.
Дошколят принимают, к примеру, в семейных лагерях "Центра игровых технологий". Эта воронежская организация набирает летние тематические смены уже два десятка лет. Дети, как правило, живут в палатках (раньше можно было и готовить на костре, но изменения в законодательстве свели эту романтическую практику на нет).
Теперь в одной из "индейских" смен в Бобровском районе действует племя Там-Там, куда можно брать хоть младенцев (под свою, разумеется, ответственность). Верхняя возрастная планка для юных участников - пять лет. Семьи разбивают палатки, для мытья есть полевой душ и баня. Программа - по смыслу такая же, как у ребят постарше, просто облегченная.
- Днем ребята изучают школу мудрости, где осваивают азы экологического туризма. Конечно же, не проходит мимо "тамтамчиков" жизнь старших индейцев. Малыши тоже выслеживают бизонов, стерегут диких мустангов и выходят на тропу войны. У племени Там-Там больше игры и творчества в занятиях, - объясняют в "ЦИТе". - Родители, которые наверняка помнят свои детские впечатления о героях Джеймса Фенимора Купера, тоже почувствуют себя частью великого индейского братства, ощутят тот дух настоящей свободы, которого мы лишены в каменных джунглях городов. Их будут очень рады встретить у костров и в индейских вигвамах близкие по духу люди.
В Лискинском районе семейную смену под названием "Берендеи" проводят на базе палаточного лагеря "Ярилка". Здесь пожить с родителями могут ребята в возрасте от пяти до восьми лет. "Разные волшебные существа помогают берендеям: Антошка с ложкой следит, чтобы они все доели, русалка поможет девицам заплести косы поутру, а кот-баюн намурлыкает сказку на ночь, - обещают организаторы.
В семейном палаточном лагере "Искорка", который разбивают всего раз в году, в июле, может находиться ребенок и взрослый любого возраста. Здесь с радостью примут в компанию и в игру не только мам и пап, но бабушек, дедушек, просто друзей и "вообще любых родителей в отряд родителей".
Главное, чтобы на шесть детей приходился хотя бы один взрослый. В 2019-м смена на берегу Савалы (пляж прошел проверку надзорных органов) продлится девять дней, играть будут по "Книге джунглей".
О мой блог!
Сегодня соцсети настолько плотно вошли в жизнь, что малыши едва ли не с пеленок приобщаются к интернету. Плюс ко всему, как показывают опросы, ведение блога является желанной работой молодежи. Ведь личный блог - это не только способ заявить о себе, но и заработать.
Смена в лагере блогинга длится всего пять рабочих дней. Ребята приходят (или их привозят) ежедневно с 9 до 19 часов. Здесь все, как в обычном лагере: вожатые, воспитатель, есть завтрак, обед и полдник, режим дня, прогулки и полезные занятия. Обучение видеомонтажу, актерскому и сценарному мастерству, различные тренинги ведут дипломированные специалисты. Ребята под присмотром профессиональных педагогов снимают ролики, учатся основам продвижения и быстрой раскрутки канала.
Детей в лагерь приводят их родители. Как рассказал блогер Никита, он хочет пойти по стопам своей мамы-блогера, которая занимается продвижением нескольких крупных сетевых магазинов. Его поддерживает начинающий блогер Майя. В семь лет у девочки два собственных канала на YouTube .
В чем секрет успешного блога? "Найти свою нишу и сделать интересный контент. Также необходимо удерживать внимание подписчиков, постоянно обновляя свой канал", - объясняет преподаватель блогинга Роман Хантимиров.
Конечно, первым делом выясняют, что интересно самому ребенку, какие у него увлечения. Ведь блогер в Сети, как правило, делится тем, что у него хорошо получается. Кто-то поет, кто-то танцует, занимается спортом или рисует. Есть дети, которые много путешествуют с родителями или пытаются сами снимать мультфильмы.
- А еще, например, у нас занимался мальчик, у которого есть настоящая муравьиная ферма. В своем блоге он рассказывал о жизни муравьев. Девочкам нравятся обзоры игрушек. Тем, кто постарше, - косметики и макияжа, - рассказывает руководитель ростовского филиала лагеря Наталья Бабурина.
Важно, что с юными блогерами проводят беседы и о безопасности в Сети.
Конечно, не все выпускники лагеря становятся блогерами. Но наверняка полученные знания им пригодятся в жизни.
Отметим, что стоит недельное пребывание в таком лагере 9-17 тысяч рублей. Несмотря на довольно высокую цену, в первом потоке мы насчитали девять юных блогеров.
Кадеты отправятся в экспедицию на шхуне
Кадетская школа расположена в Вытегорском районе Вологодской области. Она занимается не только патриотическим воспитанием, научно-техническим творчеством и образовательным туризмом, но и научно-исследовательской работой по изучению и сохранению деревянного судостроения Русского Севера.
В 2012 году дети в мастерских спасательного центра вместе с мастером сумели построить первую лодку - традиционную шестиметровую "кижанку", в следующем - уже девятиметровую онежскую сойму с парусным вооружением конца XVIII века. А к зиме 2014-го юные корабелы создали свой учебный флот - три парусных учебных швертбота, в том числе и спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Причем на нем они изучили старинные водно-волоковые пути Русского Севера.
В походе преодолели тогда более 270 километров по рекам Вологодчины, еще 180 километров пути занял сухопутный участок - это расстояние от Вологды до старинного города Тотьма. Там юные исследователи встретились с ребятами-коллегами из "Школы путешественников Федора Конюхова" и спустили судно на воду.
По ходу всего маршрута юные корабелы занесли на карты все увиденные достопримечательности, наиболее красивые и удобные места для отдыха, рыболовства и размещения кемпингов. В этом году в экспедиции будут участвовать 32 воспитанника кадетской школы "Корабелы Прионежья". Водную часть научно-исследовательского путешествия пройдут четыре детских экипажа. В Подпорожском районе Ленинградской области юные путешественники осмотрят укрепительные сооружения финнов на береговой зоне, Вепсский замок "Глаз Росомахи" - это финская крепость у поселка Вознесенье. Побывают и на острове Валаам. Их шхуна пришвартуется к Монастырской бухте.
- Паломнический туризм, в рамках которого планируется осмотр Воскресенского скита, Коневских озер, Конь-камня на острове Коневец, будет сменяться историческим направлением изучения Онежско-Балтийского водного пути. Ребята посетят знаменитую древнюю русскую крепость Орешек на Ореховом острове в истоке реки Невы - архитектурный памятник XIV-XX веков, побывают в Музее корабельных орудий, у памятника Петру I, который расположен на месте соединения Староладожского и Новоладожского каналов, - рассказала руководитель медиакомиссии Вологодского отделения Русского географического общества Марина Липина.
Кроме того, кадетов ждут мастер-классы и практические занятия по судовождению и судоходству.
Они проведут и комплексные прикладные естественно-научные наблюдения по программам ихтиологических исследований.
В экспедицию команды из "Корабелов Прионежья" отправятся 1 июля. А пока идет подготовка к экспедиции.