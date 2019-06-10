Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль"

Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.

По мнению Толстого, в сериале с уважением отнеслись к ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

"Посмотрел только две серии пока. Добротно сделан, уважительно к людям, которые мужественно пытались предотвратить (катастрофу - прим. "РГ-Кинократия")", - сказал он.

Он добавил, что "пока не увидел ничего, что могло бы нас как-то обижать".

Кроме того, он напомнил, что сейчас ведётся работа над фильмом о Чернобыле и в России - картину снимает Данила Козловский.

"Удивительно, что должно было пройти столько лет, чтобы вдруг одновременно западные кинематографисты и наши стали делать что-то", - приводит ТАСС слова Толстого, который подчеркнул, что сравнения двух кинопродуктов будут уместны тогда, когда выйдет отечественный вариант.

Напомним, ранее сериал прокомментировали ликвидаторы последствий аварии, генерал-майор Николай Тараканов, а также глава Минкульта РФ Владимир Мединский. Кроме того, экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказался о трактовке событий, представленной в американо-британском сериале.

Сериал "Чернобыль" получил рекордные баллы у зрителей.

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