Новости

Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП 19:13
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание 18:25
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна 14:36
Nickelodeon снимет мультсериал о детстве Губки Боба 14:20
Популярный мультсериал 90-х "Люди Икс" может получить продолжение 13:57

Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль"

Новости
    10.06.2019, 18:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.

По мнению Толстого, в сериале с уважением отнеслись к ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров

"Посмотрел только две серии пока. Добротно сделан, уважительно к людям, которые мужественно пытались предотвратить (катастрофу - прим. "РГ-Кинократия")", - сказал он.

Он добавил, что "пока не увидел ничего, что могло бы нас как-то обижать".

Кроме того, он напомнил, что сейчас ведётся работа над фильмом о Чернобыле и в России - картину снимает Данила Козловский.

"Удивительно, что должно было пройти столько лет, чтобы вдруг одновременно западные кинематографисты и наши стали делать что-то", - приводит ТАСС слова Толстого, который подчеркнул, что сравнения двух кинопродуктов будут уместны тогда, когда выйдет отечественный вариант.

Напомним, ранее сериал прокомментировали ликвидаторы последствий авариигенерал-майор Николай Тараканов, а также глава Минкульта РФ Владимир Мединский. Кроме того, экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказался о трактовке событий, представленной в американо-британском сериале.

Сериал "Чернобыль" получил рекордные баллы у зрителей.

Наш обзор сериала можно прочитать здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Продюсер художественного фильма о Юлии Началовой рассказал о проекте 12:37
Билл Мюррей и Сигурни Уивер вернутся в "Охотников за привидениями" 12:23
Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве 11:57
Вышел трейлер игры "Киберпанк 2077" с Киану Ривзом 11:29
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Генерал-майор Николай Тараканов высказался о "Чернобыле" 09.06.2019
"Это выдумки": Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в "Чернобыле" 09.06.2019
Названы худшие ремейки в истории кино 09.06.2019
⧣ видео
Фото: Helen Sloan/ HBO
"Санса Старк" раскрыла тайну скандального пластикового стаканчика 08.06.2019
Мадонна сняла клип с ВИЧ-инфицированным рэпером-трансгендером 08.06.2019
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 06.06.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса 11:09
"Темный Феникс" возглавил российский прокат 10:46