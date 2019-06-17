Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Nissan X-Trail возьмёт пример с конкурентов 16:00
Медведев поручил проверить рост цен на бензин 15:06
Новый Toyota Land Cruiser попрощается с V8 14:02
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
17.06.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, когда представит конкурента Hyundai Creta

Текст: Евгений Костин

Корейский автопроизводитель опубликовал очередной тизер нового кроссовера Kia Seltos, официально подтвердив информацию о дате премьеры конкурента Hyundai Creta.

Презентация Kia Seltos, названного в честь сына Геркулеса, состоится 20 июня 2019 года. На видео демонстрируются передняя часть со светодиодной головной оптикой и решёткой радиатора, дизайн колёсных дисков, "корма" и профиль автомобиля. Напомним, что внешность Seltos не является загадкой: ранее "Российская газета" публиковала фото кроссовера без камуфляжа.

Фото: www.autoweek.nl
Новый Kia Sorento показался на тестах в компании с BMW X5

Единственной интригой остаётся салон новинки, который до этого был показан лишь на скетчах. Известно, что в топовых комплектация Kia Seltos можно будет заказать с информационно-развлекательным комплексом с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

Продажи Kia Seltos на домашнем рынке стартуют во второй половине 2019 года. В России кроссовер появится в 2020-ом и станет альтернативой Hyundai Creta.

Напомним, что вслед за Seltos компания представит ещё один кроссовер - XCeed.

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta
#Kia