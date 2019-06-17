Kia рассказала, когда представит конкурента Hyundai Creta

Корейский автопроизводитель опубликовал очередной тизер нового кроссовера Kia Seltos, официально подтвердив информацию о дате премьеры конкурента Hyundai Creta.

Презентация Kia Seltos, названного в честь сына Геркулеса, состоится 20 июня 2019 года. На видео демонстрируются передняя часть со светодиодной головной оптикой и решёткой радиатора, дизайн колёсных дисков, "корма" и профиль автомобиля. Напомним, что внешность Seltos не является загадкой: ранее "Российская газета" публиковала фото кроссовера без камуфляжа.

Единственной интригой остаётся салон новинки, который до этого был показан лишь на скетчах. Известно, что в топовых комплектация Kia Seltos можно будет заказать с информационно-развлекательным комплексом с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

Продажи Kia Seltos на домашнем рынке стартуют во второй половине 2019 года. В России кроссовер появится в 2020-ом и станет альтернативой Hyundai Creta.

Напомним, что вслед за Seltos компания представит ещё один кроссовер - XCeed.