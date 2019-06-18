Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А"

На YouTube-канале компании Fox Searchlight представлен рэдбэнд-трейлер (то есть без цензуры) кинопроизведения Ready or Not (у ленты еще нет официального локализованного названия), судя по обозначенному в ролике и синопсисом - сурваивального хоррора с элементам черной комедии.

В центре истории - молодая новобрачная, которая приезжает знакомиться с "эксцентричной семьей" жениха, вскоре обнаружив, что у этих граждан есть забавная родовая традиция - охота на людей без правил.

Ленту поставили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт (антологии "З/Л/О" и "Монстры Юга"), к сценарию приложился Гай Бусик, которого мы знаем по чудесному сериалу "Стэн против сил зла".

Художник-постановщик - Эндрю Стэрн, работавший, среди прочего, на "Рассказе служанки" и "Американском психопате".

В ролях: Самара Уивинг ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сериал "Пикник у Висячей скалы"), Энди МакДауэлл ("День сурка"), Марк О’Брайэн ("Прибытие", "Ганнибал"), Адам Броди ("Шазам!", "Мистер и миссис Смит"), Генри Черни ("Острые предметы"), Никки Гуаданьи ("Рассказ служанки").

Российская премьера назначена на 29 августа.