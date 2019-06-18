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Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А"

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    18.06.2019, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ FoxSearchlight Фото: youtube.com/ FoxSearchlight
Фото: youtube.com/ FoxSearchlight

На YouTube-канале компании Fox Searchlight представлен рэдбэнд-трейлер (то есть без цензуры) кинопроизведения Ready or Not (у ленты еще нет официального локализованного названия), судя по обозначенному в ролике и синопсисом - сурваивального хоррора с элементам черной комедии. 

В центре истории - молодая новобрачная, которая приезжает знакомиться с "эксцентричной семьей" жениха, вскоре обнаружив, что у этих граждан есть забавная родовая традиция - охота на людей без правил. 

Ленту поставили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт (антологии "З/Л/О" и "Монстры Юга"), к сценарию приложился Гай Бусик, которого мы знаем по чудесному сериалу "Стэн против сил зла".

Фото: kinopoisk.ru
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Художник-постановщик - Эндрю Стэрн, работавший, среди прочего, на "Рассказе служанки" и "Американском психопате". 

В ролях: Самара Уивинг ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сериал "Пикник у Висячей скалы"), Энди МакДауэлл ("День сурка"), Марк О’Брайэн ("Прибытие", "Ганнибал"), Адам Броди ("Шазам!", "Мистер и миссис Смит"), Генри Черни ("Острые предметы"), Никки Гуаданьи ("Рассказ служанки").

Российская премьера назначена на 29 августа.

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