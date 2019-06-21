Скрипачи на конкурсе Чайковского завершили первый тур

В полночь Малом зале консерватории объявили результаты первого тура конкурса Чайковского по специальности "Скрипка". Решение огласил председатель жюри - основатель и руководитель международного фестиваля и академии в Вербье Мартин Энгстрём. Во второй тур прошли, как и положено по регламенту, 12 музыкантов.

Конкурсную борьбу продолжат пятеро россиян (Равиль Ислямов, Айлен Притчин, Анна Савкина, Леонид Железный, Сергей Догадин), два немца (Альбрехт Мензель и Лара Бошкор), по одному представителю из Чехии (Аль-Ашаб Милан), Японии (Чиса Китагава), США (Маюми Канагава) и Южной Кореи (Ким Донгюнь).

Конечно, итоги первого тура могли быть другими, если бы третий соревновательный день не стал столь богатым на удачные исполнения: из семи выступавших пятеро - полуфиналисты. Но сильные и талантливые участники Меруэрт Карменова из Казахстана, Ольга Волкова и Диана Пасько из России не смогли пройти дальше. Видимо, здесь сказались их интонационные и технические потери по ходу выступлений.

Зато во втором туре оказались Чиса Китагава из Японии и Маюми Канагава из США. Это трудно было представить. Китагава, казалось, что разыгралась только к концу своей программы. Канагава, хотя и порадовала красивым звуком, но явно чувствовала больше, чем можно было услышать в ее исполнении.

Второй тур стартует уже сегодня. На сцене Малого зала Московской консерватории выступят первые шесть участников в следующем порядке: Чиса Китагава, Равиль Ислямов, Маюми Канагава, Марк Бушков, Айлен Притчин и Анна Савкина.

Прямая речь

"Российская газета" побеседовала с пятью российскими участниками, прошедшими во второй тур.

Равиль Ислямов:

- Для меня счастье, что, по крайней мере, часть моей мечты - сыграть на конкурсе Чайковского - уже осуществилась. Я не мог даже представить, что смогу впервые участвовать в конкурсе тогда, когда это только станет возможным по возрасту. Сейчас мне 18 лет. В ноябре я стал победителем III Всероссийского музыкального конкурса, что позволило мне принять участие в конкурсе Чайковского.

Колоссальную поддержку мне оказал Санкт-петербургский Дом музыки, художественным руководителем которого Сергей Павлович Ролдугин. Концерты, организованные Домом музыки, позволили мне обыграть всю конкурсную программу. Среди многочисленных проектов Дома музыки также есть мастер-классы - мне удалось взять несколько уроков у Бориса Исааковича Кушнира, а со своим педагогом, профессором Московской консерватории Александром Емельяновичем Винницким я смог заниматься целых две недели в Нижней Ореанде в рамках проекта "Апрельский интенсив".

Наконец, за две недели до конкурса мне посчастливилось благодаря Санкт-Петербургскому Дому музыки получить уникальный инструмент - скрипку мастера Гварнери "дель Джезу" 1735 года, на которой в свое время играли Джованни Баттиста Виотти и Кэтлин Парлоу. Я даже мечтать не мог о том, что однажды буду держать в руках инструмент мастера Гварнери. Это вообще выход на другой уровень. Надеюсь, что у меня получилось найти подход к этой удивительной скрипке.

Не все удалось сделать на первом туре, и это естественно, поскольку на скрипке вообще невозможно сыграть идеально - можно только стремиться к идеалу. А сейчас продолжаем занятия с профессором. В работе у нас второй конкурсный тур.

Айлен Притчин:

- Наверное, до конца сам не знаю, почему я решил участвовать в XVI Международном конкурсе имени Чайковского. Мы все считаем, что нам чего-то не хватает. Может быть, это лишнее, я не знаю. Давно не участвовал в конкурсах.

Была несколько смешная история, когда перепутал даты дедлайна, и нужно было подавать заявку прямо сейчас. Казалось, что ничего не потеряю, если позанимаюсь и выступлю на первом туре. Получится пройти дальше - хорошо, если не выйдет - ничего страшного. В любом случае через четыре года мне будет слишком много лет, чтобы участвовать в каких-либо музыкальных состязаниях.

Когда перепутал дедлайн, понял, что буду жалеть, если не подам заявку на конкурс. Сейчас не жалею. Больше того скажу, я рад. На редкость комфортно себя чувствовал. С Лукашей, кажется, мы красиво сыграли Стравинского (Лукас Генюшас - пианист, концертмейстер Айлена Притчина на конкурсе имени Чайковского этого года, - прим. "РГ"). Там было много хороших моментов, и от этого мне особенно радостно.

Конечно, ситуация конкурса стрессовая. На улице несколько дней стоит дичайшая жара. Выходишь на сцену в костюме: рубашке, штанах, галстуке. Весь мокрый играешь. Не самое приятное ощущение, согласитесь.

К тому же в моем активном репертуаре давно нет каприсов Паганини, частей из сонаты Баха. Привык, если играть баховские сонаты, то целиком или на жильных струнах, чтобы было аутентично. Программа любого конкурса предполагает "винегрет".

Пожалуй, самое сложное - это настроиться и переключиться на разные стили, приемы. Второй, третий туры проще, поскольку там можно более-менее свободно перемещаться из одного в другое. Хотя посмотрим.

Анна Савкина:

- Выступить на конкурсе имени Чайковского - мечта каждого музыканта. И не имеет значения, какое личное отношение у людей к этому конкурсу. Каждый музыкант хочет оказаться в финале и, конечно же, победить. И я с детства мечтала когда-то выйти на сцену в рамках такого прославленного соревнования. Наверное, лет с 12 я начала следить за каждым конкурсом. Невероятно интересно наблюдать за тем, как друг за другом на сцену выходят исполнители экстра-класса.

Я раньше не участвовала в конкурсе Чайковского, так как не считала себя достаточно готовой к соревнованию такого уровня. И в этом году я решила проверить свои силы - вдруг мне повезет.

Новость о моем проходе в первый раунд в числе 25 человек меня, безусловно, очень обрадовала. И сразу началась интенсивная подготовка. Последний месяц был напряженным, поскольку параллельно у меня было много концертов. Благодаря Московской консерватории и лично ректору Александру Сергеевичу Соколову в Государственной коллекции мне предоставили скрипку 1758 года работы мастера Джованни Батиста Гваданини. Конечно, подготовка к конкурсу осложнилась тем, что инструмент я получила за десять дней до своего выступления.

Не ожидала, что первый тур будет настолько волнительным. По внутренним ощущениям, это одно из самых ярких моих выступлений за все время, которое я играю на сцене. Перед выступлением нужно было максимально сконцентрироваться и в то же время внутренне раскрепоститься и расслабиться. Ведь играть предстояло перед столь именитыми членами, каждого из которых уважаю, знаю или как блестящего исполнителя, или педагога. Я вышла на сцену и успокоилась, увидев переполненный зал. Меня очень тепло принимала публика, и это приятно, наверное, как и для любого артиста. Я очень благодарна всем своим слушателям за поддержку.

Леонид Железный:

- Конкурс имени Чайковского - знаменательное событие и праздник для каждого музыканта и для всего мира музыки. Для меня огромная радость играть в родных стенах Московской консерватории, так как я здесь учился и вырос. Это очень ответственно и одновременно очень приятно.

На первом туре была замечательная атмосфера. Тепло принимала публика. Это все очень вдохновляло. Конечно, я чем-то доволен, а чем-то - нет, но общее впечатление у меня положительное. Подготовка к этому конкурсу была интенсивной: самостоятельные занятия, с профессором и концертмейстером.

Программа формировалась постепенно. За год или два мы примерно представляли себе, что будем играть и выбирали из этого лучший вариант, на наш взгляд и на взгляд профессора, который со мной занимается. Мы обыгрывали большее количество произведений. Потом уже планировали программы по турам.

День до прослушивания был напряженным, но в целом приятным. Это был приятный стресс, приятное волнение, которое необходимо для исполнителя, играющего на сцене в зале, где сидит публика. Сейчас, когда мы отыграли первый тур, нужно забыть о том, что было вчера. Сегодня я уже готовлю новую программу.

Сергей Догадин:

- Впечатления после первого тура очень неплохие. Я давно не играл в Малом зале Московской консерватории, поэтому опасался, что может быть сухо, слишком громко. Нет, все было очень удобно. Рояль звучал, как мне кажется, приятно. В целом скорее доволен, чем нет. Хотя всегда есть, что исправить.

Готовился почти никак, потому что не было времени. Очень много концертов. Буквально пять дней я был дома, в Вене, а до этого не был почти месяц. Играл очень разные произведения.

Да, я второй раз решил попытать счастье на конкурсе имени Чайковского. Восемь лет назад был молод. Сейчас мне 30. После этого много где учился. Сейчас неплохое время. Человек в 30 довольно зрелый. У него есть какая-то определенная база, знания. Может быть, это даже лучше, чем в 20. Теперь нужно переключиться на второй тур, успеть качественно подготовиться.