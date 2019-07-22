В апреле этого года на экспортном направлении нефтепровода "Дружба" было обнаружено повышенное содержание хлорорганических соединений. Загрязненными оказались около трех миллионов тонн нефти. Корреспонденты "РГ" реконструировали хронику событий и разобрались, каким образом мог произойти вброс некондиционной нефти.

По трубопроводной системе "Дружба" транспортируется более 100 миллионов тонн нефти в год, или 300 тысяч тонн в сутки. Более полувека эти нефтепроводы стабильно снабжают сырьем НПЗ Центральной и Восточной Европы.

Остановка по тревоге

Тревожный сигнал о том, что уровень хлорорганических соединений в нефти, которая поступает по трубопроводу "Дружба" до Мозырского НПЗ, сильно повышен, поступил от белорусских коллег. "Транснефть" экстренно провела экспресс-анализы на всех приемо-сдаточных пунктах (ПСП) "Дружбы". В течение двух дней было определено: некондиционная нефть поступает от линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Лопатино" под Самарой, куда сходятся три нефтяных потока из разных регионов России. Кроме трубопроводов из Западной Сибири и Татарстана сюда подается добываемая в регионе самарская нефть, которая и оказалась загрязненной хлорорганикой.

Как следует из предварительных материалов расследования правоохранительных органов, в результате действий организованного преступного сообщества через ПСП, подключенный к ЛПДС "Лопатино", в систему был сдан химический продукт с концентрацией хлорорганических соединений, превышающей нормативы в сотни раз.

Маленькая партия местной нефти с большой концентрацией хлора, суперрастворимость хлорорганики в нефтяной смеси и большая производительность насосов на магистральных нефтепроводах привели к тому, что загрязненными оказались около 3 миллионов тонн экспортной нефти. Перекачка была остановлена в направлении Германии, Польши, Венгрии, Словакии и белорусских НПЗ.

Криминальная история

Российский ГОСТ допускает присутствие хлорорганики в сырье, но в минимальных концентрациях - до 10 ppm (10 миллионных частей) в нафте. На практике в потоках, которые идут по нефтепроводам "Транснефти", ее в десять раз меньше. Во время криминального вброса концентрация хлорорганики составляла от 50 до 250 ppm.

Аналитические лаборатории "Транснефти" следят за уровнем хлоридов в нефти, однако по нормативам такие анализы проводится раз в десять дней. Такие же сроки установлены и у зарубежных операторов "Дружбы". Криминальный вброс случился в межконтрольный интервал.

"Транснефть" направила в Европу дополнительные объемы чистой нефти через морские порты

По расчетам специалистов из отраслевых и академических научных институтов, которых привлекли "Транснефть" и Минэнерго России после инцидента, было установлено, что достаточно 200-300 тонн хлоросодержащего вещества, чтобы испортить от 3 до 6 миллионов тонн нефти. При этом вброс хлорорганики в самарскую нефть проводился не один раз, а неоднократно, незначительными партиями.

Ситуация с криминальным загрязнением магистральных нефтепроводов уже возникала в России. По словам профессора РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Михаила Силина, в 1990-х годах в Западной Сибири были сброшены в нефтепровод хлорорганические соединения. Предполагается, что тогда при проведении работ по добыче нефти были использованы отходы нефтехимического производства, так называемые "хвосты", которые потом попали в нефтепровод. На экспорт загрязненная нефть не попала, но пострадали российские НПЗ: участились случаи выхода из строя оборудования. Хлоорганику тогда находили и в экспортируемом прямогонном бензине.

Около 1,3 миллиона тонн нефти поступает в трубы "Транснефти" ежедневно. Фото: Егор Гуреев

Перекинуть в порты

Чтобы минимизировать потери от остановки "Дружбы" и оперативно исправить качественный состав нефти, был увеличен объем поставки чистой нефти из Западной Сибири по нефтепроводу Лазарево - Клин, который перевели на максимальный режим перекачки. Кроме того, "Транснефть" направила дополнительные объемы чистой нефти в порты. В мае - июне экспорт через порты Усть-Луга, Приморск и Новороссийск вырос.

На немецкие НПЗ российская нефть поступала через польский порт Гданьск, перевалка через который резко возросла. Для сравнения: в марте этот порт принял 850 тысяч тонн нефти, в мае - больше 2 миллионов тонн, из которых 65 процентов - из России.

Поставка нефти через ЛПДС "Унеча" на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке была остановлена и налажен поток из нефтепровода Сургут - Полоцк (этот белорусский завод снабжается сырьем из двух нефтепроводов).

На российские НПЗ нефть с повышенным содержанием хлорорганики не попала. Трубопроводы тоже не пострадали, так как агрессивные свойства хлорорганических соединений проявляются при температуре свыше 75 ˚С. А транспортировка нефти и нефтепродуктов не предусматривает таких высоких температур.

Что будет с загрязненной нефтью

Результатом встреч и переговоров на международном уровне в течение апреля и мая 2019 года со смежными операторами трубопроводных систем, а также поручений российского правительства явилось утверждение "Дорожной карты" мероприятий, в которой отражены действия сторон по возврату нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из Белоруссии в Россию. Метод транспортировки нефти в реверсном направлении был выбран как наиболее оптимальный в связи с его практической реализуемостью, поскольку в одном транспортном коридоре магистральной трубопроводной системы "Дружбы" в Белоруссии проходит несколько параллельных трубопроводов. Таким образом, по одному трубопроводу перекачивалась чистая нефть, а по другому осуществлялся возврат некондиционной.

Вся нефть, которая находилась в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, уже вытеснена в Россию. С компанией "Укртранснафта" был заключен договор на осуществление технических мероприятий на вовлечение нефти с повышенным содержанием органических хлоридов в технологический процесс транспортировки нефти.

В течение мая прокачка соответствующей стандартам нефти из России возобновилась в Белоруссию, на Украину и далее в Словакию, Чехию и Венгрию. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля. 1 июля "Транснефть" возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.

В тему

Анализ на хлорорганику занимает несколько часов. Сначала из нефти выделяется легкокипящая фракция - нафта, после чего она промывается щелочью, водой и фильтруется. Затем с помощью реактивов образцы тестируются на хлор. Анализ требует дорогостоящих реактивов, а также стандартных образцов. Содержание органического хлора измеряется в миллионных долях (микрограмм на грамм), поэтому необходимо использовать только качественные реактивы, применение которых обеспечивает минимальную погрешность. В связи с этим ряд нефтяных компаний уже заявили, что не в состоянии обеспечить мгновенный переход на режим ежесуточного контроля хлорорганики.

Справка

Показатель ppm - миллионная доля (от англ. parts per million),единица измерения концентрации. В соответствии с российским ГОСТ массовая доля органических хлоридов в нафте должна быть не более 10 ppm.

Прямая речь

Вячеслав Скворцов.

Вячеслав Скворцов, вице-президент "Транснефти":

- В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, собирается необходимая доказательная база. Департамент безопасности компании и подразделения безопасности дочерних обществ активно сотрудничают со следственными органами в вопросах, связанных с предоставлением необходимых документов и информации. Установлены лица, причастные к загрязнению нефти в нефтепроводе, действие которых следствие квалифицировало по следующим статьям УК РФ: ст. 215.3 "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность"; ст. 158 "Кража"; ст. 210 "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По окончании расследования степень виновности лиц, причастных к загрязнению нефти в нефтепроводе "Дружба", установит суд.

В связи с инцидентом департаментом безопасности проводятся необходимые мероприятия по проверке и анализу недостатков приемо-сдаточных операций и эффективности системы обеспечения надлежащего качества нефти. Определяются объекты организаций системы "Транснефть", потенциально подверженные подобным рискам, и совместно с подразделениями товарно-транспортного блока разрабатываются мероприятия по минимизации возможности поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в систему магистральных нефтепроводов.

Игорь Кацал.

Игорь Кацал, заместитель вице-президента - директор департамента учета и планирования грузопотоков "Транснефти":

- Сейчас компания ежедневно проверяет нефть на хлорорганические соединения на всех направлениях транспортировки. Возросли затраты на приобретение дополнительного оборудования, разработку новых видов контроля за осуществлением приемо-сдаточных операций и форм отчетности.

Тем не менее сторонние ПСП, которые не входят в систему "Транснефти", не спешат оперативно менять систему контроля. Мы получаем предупреждения от некоторых нефтяных компаний, в том числе крупных, о том, что они не в состоянии обеспечить ежесуточный контроль хлорорганики.

Для того чтобы инцидент не повторился, "Транснефть" направила в Минэнерго России ряд предложений. Среди них - изменения в ГОСТ Р 51858 и перевод испытаний по хлорорганике на ежесуточный режим. Также необходимо законодательно закрепить требование обязательной государственной аккредитации химико-аналитических лабораторий, что повысит ответственность компаний за сдаваемое сырье. И наконец, мы предлагаем организовать в "Транснефти" химико-аналитические центры широкого профиля, которые бы занимались контролем всех потоков нефти по направлениям поставок. И конечно, необходимо запретить хлорорганику при добыче.

Михаил Силин.

Михаил Силин, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, доктор химических наук, академик РАЕН:

- Хлорорганические соединения достаточно широко используются в промышленности и в быту, например в качестве растворителей. Это вещества, которые почти в полтора раза плотнее воды, хорошо растворяются в углеводородах нефти. При производстве бензина, керосина и дизельного топлива они проходят процесс гидроочистки, когда под большим давлением и при высокой температуре с помощью катализатора вредные примеси (главным образом сера) вступают в реакцию с водородом, после чего легко удаляются из нефтепродукта. Однако если в сырье много хлорорганики, то в результате реакции с водородом образуется соляная кислота, которая ведет к коррозии теплообменного оборудования, реактора и порче катализатора.

Отмечу, что российские химики разработали методы контроля за реагентами, которые применяются при добыче. И все реагенты проходят систему сертификации по допуску на применение на скважине. Поэтому та хлорорганика, которая загрязнила нефть, была применена без сертификации и разрешений, что является умышленным и осознанным действием.

Георгий Несын.

Георгий Несын, ведущий научный сотрудник лаборатории химических реагентов НИИ "Транснефть", доктор химических наук:

- Основные последствия применения хлорорганических соединений возникают в процессе нефтепереработки. Под воздействием высоких температур они разлагаются с выделением соляной кислоты, которая вызывает коррозию внутренней поверхности трубопроводов и оборудования НПЗ. Кроме того, в результате взаимодействия соляной кислоты с аммиаком образуется хлорид аммония - белое порошкообразное вещество, которое забивает теплообменники, трубопроводы, запорную арматуру и другое оборудование на НПЗ. При этом воздействия на оборудование трубопроводного транспорта не выявлено: при температурах перекачки, принятых в "Транснефти" (5-40 ºС), разложения органических хлоридов не происходит.