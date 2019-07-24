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"Очень плохо": звукорежиссер "Кино" оценил "Группу крови" Metallica

Рок
    24.07.2019, 12:53
Текст:   Олег Усков

Легендарный советский, российский музыкант Алексей Вишня, работавший, в частности, с группой "Кино" как звукорежиссер, не остался в стороне от бурления вокруг кавера на "Группу крови" от Metallica.

Напомним: коллектив из "великой трэш-четверки" 21 июля исполнил на московском концерте свою скуповатую версию нетленки "Кино". Вызвав множество оценок и комментариев.

Отметились Юрий Эдуардович Лоза (разумеется) бывший гитарист "Кино" Юрий Каспарян (одним комментарием не ограничившийся), сын Виктора Цоя Александр, другие. И не сказать, что в положительном ракурсе.

Вишне, в частности, понравилась сама идея, но оказалась не по душе реализация - наспех подготовленный кавер технически, по его мнению, был сделан "очень плохо".

Фото: kinopoisk.ru
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"Один раз за кулисами кто-то ему (басисту Metallica Роберту Трухильо, исполнившему песню - "РГ-Кинократия") показал ее. В этом нет работы. Нет ничего сложного", - считает Вишня.

"Просто уличная подготовка к исполнению пришла на профессиональную сцену", - характеризует музыкант случившееся в комментарии в комментарии каналу 360.

Заключая, что "в итоге ничего путного из исполнения Metallica не получилось".

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза раскритиковал группу Black Sabbath.

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