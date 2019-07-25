Госдума завершила весеннюю сессию

Госдума провела заключительное заседание весенней сессии текущего года. Об итогах работы депутатов рассказал в своем выступлении председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Среди важных тенденций он назвал улучшение качества законопроектов, чему способствовал системный подход к решению важных для граждан вопросов.

В ходе весенней сессии было принято 325 законов. "Все они важные и решают вопросы экономики, международной политики, - подчеркнул Володин. - 280 из них направлены непосредственно на улучшение качества жизни, на решение проблем людей, защиту прав граждан".

Так, резонансный закон, о котором просили избиратели, депутаты приняли "под занавес" сессии. Речь о решении на тему возобновления "дачной амнистии" и расширении ее действия. Новый срок - до 1 марта 2021 года. Граждане, не успевшие без лишней бюрократии зарегистрировать свои дачные домики, садовые и огородные участки за предыдущие 13 лет, смогут воспользоваться своим правом.

В целом же Госдума в эту сессию приняла меньше законов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года В 2018 году их было 343.

- Но по-другому и быть не могло, - отметил Вячеслав Володин. - В начале сессии мы поставили цель: повысить качество законотворчества.

Следствием, объяснил он, стало снижение числа законов, но при этом повышение качества принимаемых решений. Этот приоритет спикер предложил оставить неизменным на все последующие годы.

Повышению качества во многом способствовал выход на системное, всестороннее рассмотрение проблем. Именно так депутаты подошли к реализации президентского Послания, в котором глава государства поставил задачи в сфере повышения качества жизни граждан. Речь идет об оказании помощи семьям, борьбе с бедностью, повышении качества медпомощи, развитии здравоохранения и образования - в первую очередь школьного.

Народные избранники решали эти задачи силами нескольких комитетов, то есть работая "по всему спектру вопросов". Это потребовало большей согласованности и усложнило работу депутатов, но зато именно такой подход показал свою эффективность.

В качестве примера Вячеслав Володин привел решение проблем в жилищной сфере. Эта тема особенно остро встает, когда люди лишаются единственного жилья из-за действий мошенников, напомнил он. Так, при получении микрозаймов граждане вынуждены закладывать жилье, в итоге, как правило, его теряя. И решение было найдено: Госдума приняла закон о запрете для микрофинансовых организаций использовать жилье граждан как залог.

Другое ключевое решение из той же сферы - запрет на передачу коллекторам задолженности по ЖКХ. "Выбивальщики" долгов не стеснялись в методах - звонили людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Теперь такого рода долгами смогут заниматься только профессиональные участники рынка - например, управляющие компании.

Кроме того, на финальном заседании сессии Госдума приняла закон о денежной компенсации для добросовестных покупателей квартир с "криминальным прошлым". "Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду, после признания сделки незаконной", - подчеркнул, комментируя инициативу, председатель Госдумы. В соответствии с законом, гражданин сможет получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом.

Такой же системный подход депутаты использовали, принимая законы о поддержке семей с детьми. Опять же во исполнение президентских поручений Госдума уменьшила налоговую нагрузку на многодетные семьи, а также приняли закон, согласно которому для погашения ипотечного кредита выделяется 450 тысяч рублей дополнительно к материнскому капиталу.

Важный закон в пользу семейных россиян был принят на одном из последних заседаний сессии. В результате со следующего года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка сможет получить порядка 70 процентов семей - примерно в полтора раза больше, чем сейчас. Важно и то, что деньгами государство будет помогать родителям не до достижения ребенком полутора лет, как сейчас, а до трех. И это будут не 50 рублей, которые полагаются в настоящее время, а куда более серьезная помощь в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Кроме того, в сложных ситуациях россияне вправе рассчитывать на "ипотечные каникулы" - такой закон также был поддержан в ходе сессии.

Ряд законопроектов депутатам еще предстоит окончательно принять в следующем "сезоне". Вячеслав Володин особенно отметил прошедший первое чтение законопроект о возможности братьев и сестер учиться в одной школе. Это облегчит жизнь родителям, которые нередко вынуждены возить детей в разные школы, иногда даже в разных районах. Глава нижней палаты назвал правильным распространить действие этого закона и на дошкольные учреждения.

Другой приоритет на следующую сессию, о котором заявил спикер, обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов обеспечивать возведение социальных объектов. Ведь нередко "жилье построено, но нет школы, садика, поликлиники, магазина". Одновременно нужно найти решение вопроса об обеспечении служебным жильем участковых инспекторов полиции, призвал Володин.

Говоря о задачах на следующую сессию, он также заявил о необходимости выйти на принятие законов именно прямого действия. Дело в том, что большое количество документов имеет отсылочный характер, а это значит, что та или иная проблема сразу не решается - откладывается до принятия подзаконных актов. "Мы сами должны нести ответственность за принятое решение", - уверен спикер.

На высоком уровне оказалась не только законотворческая, но и международная составляющая депутатской работы в ходе сессии. По инициативе Госдумы состоялся ряд крупных международных мероприятий, которые привлекли большое внимание за рубежом. Прежде всего, речь идет о форуме "Развитие парламентаризма", Совещании спикеров парламентов стран Евразии и других мероприятиях.

Кроме того, депутатам удалось оставить в прошлом "парламентский туризм", отметил Володин. Без проработки целей и задач народные избранники больше никуда не ездят. Со стратегическими партнерами Госдума создала межпарламентские комиссии, в рамках которых обсуждаются конкретные вопросы.

Еще из заметных итогов на международной арене - в ходе весенней сессии российская делегация вернулась к участию в работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Вячеслав Володин отметил и другие тенденции. Так, повысилась политическая культура в Думе. От прежних конфликтов и потасовок депутаты перешли к корректному выяснению отношений. Кстати, действительно важные для граждан решения принимаются консенсусом - при поддержке всех фракций.

Пример единения Госдума продемонстрировала также, почтив на одном и последних заседаний сессии память невинных жертв гражданского противостояния 1917-1922 годов. Это произошло впервые в истории российского парламента. Таким образом, был сделан серьезный шаг на пути консолидации российского общества, считает Володин.

Под конец выступления спикер пожелал коллегам не терять связи с избирателями и в ходе отпусков отправиться в "свои" регионы, от которых они пришли в Госдуму.