Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене

Один из крупнейших современных отечественных прозаиков Алексей Иванов, отличающийся чрезвычайной продуктивностью и совсем недавно выпустивший роман о пионерах-вампирах "Пищеблок", уже работает над новым произведением.

По словам продюсера литератора Юлии Зайцевой, жанр очередной книги Иванова - мистический триллер. Название романа - "Тени тевтонов". Соответственно, сюжет будет связан с Тевтонским орденом.

На странице Редакции Елены Шубиной в Facebook опубликован короткий, но многообещающий отрывок из грядущей книги.

Напомним, в начале этого года состоялась премьера фильма "Тобол" на основе одноименной дилогии Иванова (которая самому писателю, однако, совершенно не понравилась), а в 2018-м вышел сериал по его книге "Ненастье".

Кроме того, уже известно, что упомянутый "Пищеблок" также получит телевизионную экранизацию.

А режиссёр успешной спортивной драмы "Движение вверх" Антон Мегердичев готовится адаптировать для экранов исторический роман "Сердце пармы". Главные роли исполнят Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук.

Первой экранизацией прозы Иванова стал фильм Александра Велединского 2013 года "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли.