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28.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Назван курс доллара при самом негативном сценарии

Текст: Георгий Панин
Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест", специально для "Российской газеты":
Фото: AP Photo/Ted Shaffrey Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

- В августе рубль понес приличные потери к доллару и евро, обновив минимумы февраля и марта. Доллар вплотную подошел к отметке 67 рублей и после локального отскока продолжает двигаться в северном направлении.

Причем налоговый период лишь частично сдерживает медвежье давление на российскую валюту, которая также практически полностью игнорирует сигналы с рынка нефти, сосредоточившись на глобальных тенденциях, где в центре внимания находится торговое противостояние между США и КНР.

Именно события на этом фронте в большей степени определяют настрой в отношении рисковых активов, включая рубль. И, в свете недавней активизации сторон, данная тенденция сохранится. Отсутствие прогресса в отношениях Вашингтона и Пекина и признаки дальнейшего обострения конфликта ставят под угрозу перспективы восстановления позиций нашей валюты.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Трамп и Си обменялись очередными угрозами новых и дополнительных пошлин, хотя не отказываются сесть за стол переговоров. Но принесут ли консультации какие-либо прорывы - большой вопрос, особенно учитывая, что вплоть до сегодняшнего дня ни одна из сторон не показывает желания идти на уступки.

Напряженность между двумя крупнейшими странами мира обостряет уязвимость рубля перед другими негативными факторами. В начале сентября Банк России с большой долей вероятности снова снизит ставку на четверть процента, что окажет умеренное давление на национальную валюту.

Не будем забывать и о санкционном факторе. Накануне вступил в силу второй пакет ограничений из-за инцидента в Солсбери. И хотя меры оказались менее жесткими, чем многие опасались, сам факт, что санкционное давление со стороны Вашингтона не спадает, в определенной степени снижает инвестиционную привлекательность российских активов, в том числе и рубля.

Кроме того, есть угроза реализации понижательных рисков на рынке нефти. Впрочем, пока Brent держится выше отметки 50 долларов за баррель, существенного давления с этого фронта рубль не ощутит.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В сырьевом сегменте настроения тоже во многом завязаны на американо-китайской торговой войне. В ближайшей перспективе неспособность котировок закрепиться над важным психологическим уровнем 60 долларов говорит о рисках просадки цен.

С учетом превалирующих негативных факторов, в перспективе следующего месяца можно ожидать продвижения доллара выше 67 рублей. При самом негативном сценарии курс может устремиться в направлении 70 рублей, но ожидаемое снижение ставки ФРС США должно ограничить бычий потенциал американской валюты в целом.

В случае с евро не исключены поползновения в сторону уровня 75 рублей. Однако из-за собственных проблем у единой валюты, включая ожидаемый пакет стимулов от Европейского ЦБ, политический кризис в Италии и признаки рецессии в Германии, давление на рубль в этом случае будет более сдержанным.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля
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