Есть две особые территории на карте Земли, очень похожие и загадочные, которые надо бы охранять, как Байкальскую природную территорию. Только еще тщательней. По уму. Это ледяной остров за Северным полярным кругом. Гренландия. И ледовый континент за Южным - Антарктида. Потому что...

Неумолимая статистика гласит, что Гренландия теряет за короткие и теплые летние месяцы больше льда, чем успевает накопить за зиму. Фото: Reuters

Количество льда в запасе у Гренландии столько, что если его растопить, то уровень воды в Мировом океане поднимется на 7-8 метров.

И ошеломляющая статистика южного ледового континента: в Антарктиде накоплено столько льда, в котором хранится столько пресной воды, что уровень Мирового океана поднимется почти на 60 метров, случись такая планетарная катастрофа. Имею в виду таяние льдов Антарктиды.

Впору заказывать строительство Ноева ковчега, способного спасти человечество во время Всемирного потопа. Но пока этого не случилось, в самый раз подумать всем миром, послушать ученых, которые заняты этой проблемой. Первые звоночки прозвучали: Америка ставит на военную базу НАТО в Гренландии. Ясно, что не в хоккей на ледяном поле играть.

Наша справка

В Гренландии живет более 50 тысяч человек: уроженцы острова, подавляющее большинство которых эскимосы; датчане, приехавшие на остров на время; канадцы, американцы...

Особая группа - около 2 тысяч человек - персонал американских военно-воздушных баз (НАТО) и станций слежения и оповещения. По своему географическому положению северная оконечность Гренландии - мыс Моррис-Джесуп расположен к полюсу ближе, чем любой другой участок суши на земном шаре, а южная оконечность - мыс Фарвель находится южнее Северного полярного круга примерно на широте Санкт-Петербурга. На острове более четырех месяцев в году длится полярная ночь.

Жители Гренландии гордятся, что в их окрестные воды приплывают на откорм крупные киты. Здесь, как и у берегов Чукотки и Камчатки, богатые кормлением воды. А один из них назван гренландским, за которым охота идет наперегонки. У этого кита подкожный слой жира достигает 60 сантиметров, он-то и страхует его от голода и потери тепла.

Заплывает сюда и самый большой в мире кит, крупнее всех когда-либо живших на земле животных, - синий кит. У него отличный аппетит - около 4 тонн криля в день. Таким прожорливым он бывает только летом, а зимой синий кит постится. Новорожденный китенок обычно весит около шести килограммов и высасывает из вымени матки 190 литров молока в день. Зато и растет дай Боже - каждый час вес его прирастает по 3,6 килограмма. Живут синие киты до 110 лет, а весят как стадо слонов.

Правда, к середине ХХ века этих китов истребили охотники до краснокнижного количества. Ныне они чаще всего пасутся в водах, омывающих российские берега.

Скользящий лед

...Когда скольжение ледников Гренландии ускорилось до двадцати метров в день, ученые забеспокоились. Ведь огромные айсберги - целые горы материкового льда, отколовшись от острова, не только грозили судоходству. Статистика была неумолима: Гренландия уже теряет за короткие летние теплые месяцы больше того количества льда, которое успевала накопить за долгую зиму. Тут было над чем задуматься. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук, в частности Новосибирского государственного университета и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, вместе со своими коллегами из семи стран мира попытались смоделировать процессы, происходящие в недрах Гренландии. Ученые-климатологи из международной группы, которую возглавляли сотрудники Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Сибирского отделения РАН, - Ирина Рогожина и Алексей Петрунин - внесли заметный вклад в разгадку происходящего.

Всегда считалось, что лед на Гренландии подтаивает вдоль узкой полоски берега. Тут летом температура поднимается до десяти градусов по Цельсию, и талая вода, накапливаясь, проникает под лед и смачивает землю. А каждый водитель знает, что по мокрой дороге даже тормоза не удерживают машину.

Но сплошная ледяная трехкилометровая толща на Гренландии простирается с севера на юг более чем на 2,5 тысячи километров, и внутри ее плюсовой температуры никогда не бывает. Стало быть, и лед таять не может. Тогда откуда взялась вода, ускоряющая движение льдов Гренландии до 20 метров в день?

Они не пошли на поводу у расхожей теории глобального потепления климата. Шапка гренландского льда это вам не тяжелая шапка Мономаха - на макушке острова она достигает трехкилометровой толщины. Сквозь такую толщу десятиградусная (плюс) температура не пробьется. Плюсовая температура на острове держится короткий отрезок времени только на узкой полоске у побережья.

Но ведь что-то кочегарит эту тысячекилометровую горбушку льда, крошит айсберги.

Льда в запасе у Гренландии столько, что если его растопить, то уровень воды в Мировом океане поднимется на 7-8 метров

В 2001 году ученые с помощью радарных прощупываний - измерений выявили: в центральных районах Гренландии между километровой толщей льда и коренными породами острова существует прослойка воды. Как она образуется - это особый вопрос. Но между льдом и землей на острове сформировались озера и огромные реки. Ледники движутся и скользят по этим водным потокам. Но откуда взялась вода?

Все теоретические расчеты давали один ответ: тепло, исходящее из недр Земли, не может вызвать таяние льда на плите континентального типа с толщиной литосферы около 200 километров, на которой как раз и располагается Гренландия. Тогда кто - что?

Их исследования еще раз подтвердили: Земля - это огромный уникальный и чрезвычайно сложный комплекс с бесчисленным количеством больших и малых взаимодействующих связей, задача которых - обеспечивать бессмертие жизни на Земле. А может и дальше.

Но обязательно - бессмертие.

- Причину нынешних процессов надо искать... в прошлом, - высказали смелую гипотезу ученые.

- А что было в прошлом?

- Движение континентов. Оно не прекращается и сейчас.

Несколько лет велись дискуссии, пока группа не сформировала окончательный вариант.

...80-35 миллионов лет назад, задолго до появления в сибирских горах Байкала, плита Гренландии проходила над так называемым мантийным плюмом. Что это такое - мантийный плюм? Это то место в мантии Земли, через которое прорывается расплавленная магма и вытекает на поверхность. Или взрываются вулканы. Или горячие гейзеры. То есть это, извините, дырка в коре Земли, если хотите, отдушины, через которые подземные силы стравливают "лишнюю" энергию Преисподней. Это хорошо видно на Камчатке, в Долине гейзеров, Курильских островах и других местах планеты. Он, плюм, греет Исландию, ближайшую соседку Гренландии, и потому удостоился персонального имени - Исландский плюм.

В силу того, что литосферные плиты находятся в постоянном движении, сейчас над ним располагается Исландия, чему свидетельствует постоянная вулканическая деятельность.

Гренландия "проплывала" над Исландским плюмом миллионы и миллионы лет назад. И вот, подсчитали ученые, тогда-то этот всеразрушающий, неостановимый, нерукотворный энергетический луч, повинующийся только воле иных сил, "прожег" часть литосферы острова в направлении с запада на восток.

Движение это продолжалось эпохи и миллионолетия, оставляя после себя следы вулканической деятельности по обе стороны Гренландии.

"Под воздействием Исландского плюма, - рассказывает профессор И. Кулаков из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета, - появился участок (1700 километров длиной и 400 км шириной), где толщина литосферы сократилась до 100 и менее километров. В этой части образовался аномальный тепловой поток, существование которого подтверждается другими данными и объясняет таяние льдов (на Гренландии)".

История с географией

Первая газета на эскимосском языке вышла в 1864 году. Для кого она издавалась? Нет, не для российских и не для канадских эскимосов - для коренных жителей Гренландии. Да, для той самой Гренландии, которую хочет ныне купить Д. Трамп, президент США. Как какой-нибудь заплутавший в океанских водах ничейный островок.

Между тем Гренландия - самый большой остров на земном шаре. Ученые лишь недавно перестали спорить: остров это или континент, как Антарктида? Гренландия протянулась с севера на юг на 2670 километров, а с запада на восток - на 1050. Ледяная шапка трехкилометровой толщи на макушке на 85 процентов покрывает территорию острова, площадь которого 2,2 миллиона квадратных километров.

Мало кто знает (или помнит?), что первые европейцы высадились на Гренландию около 1000 лет назад и назвали ее зеленой страной (грен-ланд).

Но первые люди пришли и отметились на Гренландии еще раньше - около 5 тысяч лет тому назад. Жили в чумах, крытых шкурами животных, на которых охотились, потом рыли землянки, которые накрывали тоже шкурами. Так было теплее.

Трамп решил купить крупнейший остров в мире, где уже есть база НАТО, фактически американская. Фото: Reuters

Потом появились переселенцы с Североамериканского континента - это уже в первом тысячелетии нашей эры. Они назвали себя "саркак" - то есть солнечная сторона. Саркакцы поселились на западном побережье, охотились на моржей, морских зайцев, тюленей...

На прибрежных лугах острова пасутся и охотятся мускусный бык, дикий северный олень, полярный волк, песец, два вида зайцев.

Вторая по значению отрасль хозяйства на острове (после рыболовства и сбора морепродуктов) - горнорудная промышленность. Добыча свинцово-цинковых, железных и урановых руд, молибдена, вольфрама, ванадия, угля... На переработку все это вывозится в Данию, заморской частью которой числится Гренландия.

Большинство населения острова считает себя монголоидной расой - именно к ней принадлежат эскимосы.

Вскоре после Великой Отечественной войны Соединенные Штаты Америки добились, чтобы построить на острове свою военную базу, которая и поныне является форпостом противовоздушной обороны армии США и НАТО, вынесенным на земли другого государства, как можно ближе к границам России (СССР).

Нидерландцы и другие

Защита от наводнений - жизненно важная задача для Нидерландов... Первые земляные защитные плотины были построены здесь в начале IX века. Слово "дам" по-голландски - плотина. Амстердам - "плотина в устье реки Амстел, Роттердам - плотина в устье реки Ротте". Если бы не было плотин, других гидротехнических сооружений и береговых дюн, чуть ли не половина территории Нидерландов оказалась бы под водой. К тому же почти вся страна расположена в области медленного тектонического погружения, которое особенно интенсивно происходит в северных и западных районах. Например, район Роттердама опустился на 6 метров ниже уровня моря...

Дания, Исландия, Нидерланды, северные части Германии, Польши расположены в пределах Среднеевропейской равнины... Ее западная часть продолжает опускаться и местами лежит на 5-10 метров ниже уровня моря. Местность эта, отделенная от моря рядами дюн и искусственными дамбами, находится под постоянной угрозой затопления.

Кстати, Нидерланды славятся обилием водных ресурсов: реки, озера, каналы в сумме составляют 41,2 тыс. квадратных километров, а собственно суши - 39,5 тысячи квадратных километров. Проживает на этих квадратах около 15 миллионов человек. Притом, что большая часть территории - низменность ниже уровня моря и только 30 процентов поднимается над ним на 1 метр, а 2 процента - выше 50 метров.

После нас?

Ученые семи стран мира, объединив усилия, выполнили свой долг, нарисовав нам картину происходящего в природе Земли 80-35-миллионолетней давности до наших дней. Ныне человечество поставлено лицом к лицу с катастрофой: аномальное таяние ледяной шапки Гренландии взывает к нам, к нашему разуму и воле.

Если большой энергетический взрыв над островом подтолкнет процесс таяния векового льда и он выйдет из-под контроля человека, то:

- уровень Мирового океана поднимется более чем на 7 (семь) метров. Такие страны, как Исландия, Дания, Люксембург, Голландия и их соседи окажутся под водой. Голландию, территория которой в основном на 1 метр ниже уровня моря, от затопления спасает сложнейшая система гидротехнических сооружений, включая дамбы, каналы, шлюзы и т.д. Окажутся под водой и большие территории Польши, Франции, Канады, США, Финляндии, Швеции, России, Прибалтики;

- это повлияет на климат всей Земли. Пожалуй, прежде всего на льды Антарктиды, ледяного континента планеты. Ныне известно, что около 80 (восьмидесяти) процентов всех пресных вод земного шара аккумулированы в ледяном покрове Антарктиды, существование которой, не грех напомнить, предсказал еще в 1763 году наш архангельский мужик из поморов, ставший российским академиком, М.В. Ломоносов в своей работе "О слоях земных".

А советские ученые пробурили ледяную толщь и наткнулись на ... пресное озеро, угнездившееся между ледяной горой и материковой твердью. Все так, как на Гренландии, если сделать поправки на широтные изменения и лютую стужу южного континента. Между этими двумя ледяными щитами - наша теплая, цветущая жизнь. Но...

Льды Антарктиды - этого гигантского накопителя твердой пресной воды, - если что случится глобально-катастрофическое, растаяв, поднимут уровень Мирового океана на 60 метров.

В Антарктиде победили ученые - они не дали разместить оружие на этом южном ледяном щите Земли.

Гренландия сдалась - там нынче военная база НАТО, а фактически американская. У американцев все рассчитано: и сколько километров от пусковых ракетных установок до Петербурга, до Москвы и какими маршрутами достичь намеченных целей. Они ведут себя так, будто малые дети в кошки-мышки играют. А чтобы уж наверняка - надо выкупить самый большой в мире остров и включить тамошнюю военную базу в системе военно-космических сил, которым накануне президент вручил боевой флаг: готовьтесь, герои.

Но и Дания, и Гренландия отвергли притязания США.

Сегодня отвергли, завтра примут: бизнес, господа, ничего личного - союзные обязательства, сэр.

Уже бывало на земле, когда в критических смертельных ситуациях брал верх не разум, а интересы кучки людей, сговор - жадность до беспамятства, дремучая неграмотность и дикие амбиции. США любят портить жизнь другими санкциями. Привыкли к этим диктаторским забавам. Может, нечто подобное они готовят Гренландии? Нельзя этого допустить ныне.