Российские онлайн-кинотеатры расскажут о своих планах в Каннах

Крупнейший международный рынок контента MIPCOM, который стартует в середине октября, объявил о том, что в этом году Россия снова получит особый статус на крупнейших международных выставках, проводимых в Каннах - наряду с Китаем, Японией и Аргентиной.

Следует напомнить, что впервые Россия была отмечена на рынке контента в 2011 году, став там Страной почета: В 2017 в Каннах прошла специальная программа, посвященная российскому контенту - Russian Content Revolution. Тогда там были громко представлены сериалы "Троцкий", "Демоны революции", "Хождение по мукам" и другие, и внимание всего мира было привлечено к тому, что снимается в нашей стране.

В этом году в Канны снова отправится большая делегация из России - среди 13 тысяч международных участников MIPCOM ожидается более 150 отечественных компаний. Причем, 23 из них будут работать на объединенном стенде Made in Russia, организованном при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). Заявлены такие проекты, о которых даже не знает пока широкая российская аудитория, причем, впервые на международном уровне расскажут о своих планах наши онлайн-кинотеатры, а они сейчас серьезно вкладываются в производство контента.

Но прежде, чем сказать об этом, следует сделать акцент на анимации. Это мост, который "соединяет разные берега" быстрее и прочнее всего. Под брендом Made in Russia на MIPJunior - а рынок детского контента проходит в преддверии MIPCOM - пройдет презентация анимационных сериалов, которые находятся в разработке или производстве и еще не были представлены международной аудитории. Свои новые проекты покажут , студии Wizart, "Рики", "Союзмультфильм", "Мельница", "Паровоз", "100киловатт", brand4rent, АА студио, Red Carpet Studio, "Первый проект", "Аэроплан, "Мастер-фильм" и другие. Модератором сессии станет Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", официального представителя международных рынков MIPCOM, MIPJunior, MIPTV в России и СНГ.

"Присуждение стране специального статуса на MIPCOM говорит о том, что контент из России высоко оценивается на международном рынке, - комментирует Евгения Маркова. - Зарубежные закупщики, дистрибьюторы и продюсеры следят за тем, что происходит на нашем рынке, какие проекты снимаются. Задача индустрии на данном этапе - использовать это позитивное восприятие и интерес к России как трамплин и выйти на новый уровень - с новыми проектами для международной аудитории".

Что касается онлайн-кинотеатров, ОККО Entertainment расскажет о своих первых релизах в Каннах подробно - до сих пор эта информация нигде детально не фигурировала. Кинотеатр планирует выпустить ряд фильмов и сериалов собственного производства. Генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава представит в Каннах полнометражные проекты - "Бендер" и фильм "Война токов", главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербетч (премьера ленты состоялась в 2017 году на кинофестивале в Торонто), а также сериалы: психологический триллер "Фантом", комедию-детектив "Форс-мажор" и криминальную драму "Прятки".

Особое место отведено новому для России жанру - веб-сериалам. На Лазурный берег везут веб-сериал "Детки", первый в России интерактивный комикс-сериал "Дикий диджитал" и цикл веб-сериалов "Выжившие" (у этого проекта будет и полноценный телевизионный аналог). А также проект "Бар на грудь-2" - продолжение полюбившегося зрителям веб-сериала об одном из баров Санкт-Петербурга.

"Яндекс" со своим онлайн кинотеатром также не останется в стороне от тенденций.

MIPCOM в этом году проводит крупнейшую международную конференцию, где Россию представит CEO Яндекс-студии и директор по развитию медиасервисов ресурса Ольга Филипук. Она выступит на сессии "Funding Creativity: In Conversation with Yandex Studio" и расскажет о том, в какие фильмы и сериалы готов инвестировать "Яндекс": вот эта информация будет обнародована впервые, и за ней стоит пристально следить, как профессионалам индустрии, так и зрителям.

Что еще будет в Каннах в этот раз? "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ) представит проекты от Premier Studios - сериалы "Идентификация", "Звоните ДиКаприо", "Толя Робот", "Триада" и другие. Флагманские сериалы НТВ этой осенью - "Тень за спиной", "Рикошет", "Гений", "Пёс", "Невский". Компания также заявит премьерные проекты: "Фемида видит", "Герой по вызову". А еще - новые сезоны популярных сериалов "Скорая помощь-2", "Динозавр-2". "Совтелеэкспорт" - официальный дистрибьютор контента ВГТРК, представит проект "Екатерина. Самозванцы" - фильм из успешной саги о русской императрице (два сезона сериала - "Екатерина" и "Екатерина. Взлет" лицензированы более чем в 100 странах). Также в пакете компании - масштабный исторический проект "Годунов" и современная мелодрама "Родительское право". Кинокомпания "Star Media" представит сразу 6 новых проектов: масштабный ко-продукционный детектив "Принцип удовольствия", триллер "Холодные берега", мистический сериал "Пробуждение", драмы "Отчаянные", "Ищейка 4,5" и "Рюриковичи" - цикл фильмов в жанре документальной драмы.

Нужно сказать, что это еще не все проекты, с которыми познакомят международную аудиторию в 2019 году. "РГ" будет информировать отдельно и о том, что повезли на MIPCOM, и о том, как это приняли.