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Рубрика: Происшествия

Границы веры

КС РФ разъяснил возможности миссионерской деятельности
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(7999)
Субъект РФ нельзя приравнивать к населенному пункту - такую позицию Конституционный суд РФ высказал по вопросам миссионерской деятельности.

С жалобой на нарушение свободы вероисповедания в КС РФ обратились представители Церкви евангельских христиан-баптистов "Примирение". Эта религиозная организация официально зарегистрирована как местная в Йошкар-Оле. Поэтому, когда миссионеры "Примирения" отправились проповедовать в поселение Параньга - в 100 километрах от Йошкар-Олы, были признаны виновными в административном правонарушении - "осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства".

По статье 5.26 КоАП РФ наказание для юрлиц - штраф от 100 тысяч до миллиона рублей. Баптистам назначили ниже низшего предела - 50 тысяч рублей. Но и с этим они не смирились.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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По мнению заявителей, их наказание нарушает статью 28 Конституции, которая в том числе гарантирует гражданам право "свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения". Но судьи КС сочли, что ситуация не требует вынесения решения в виде постановления, а лишь нуждается в разъяснении.

Мировой суд опирался на то, что от имени религиозной организации миссионерскую деятельность можно вести "только на территории субъекта или территориях субъектов РФ в соответствии с территориальной сферой деятельности указанной религиозной организации". И посчитал, что "субъект" в таком контексте тождественен населенному пункту. КС РФ с ними не согласился. Основная религиозная деятельность - совершение обрядов, воспитание последователей - действительно требует проживания в одной местности и делает организацию местной. Но по смыслу закона сфера миссионерской деятельности шире, ведь "главной целью миссионерства как раз и является расширение территориальной сферы деятельности религиозной организации".

- Иное (ограничительное) толкование данной нормы, приданное ей правоприменительными органами в деле заявителя, не только не вытекает из буквального смысла оспариваемых норм, а также из духа ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", но и приводит к нарушению свободы совести не только религиозных миссионеров, но и всех участников религиозного объединения, - указал КС.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд
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