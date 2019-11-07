Вышел первый трейлер нового сериала М. Найта Шьямалана

После череды зловещих предваряющих тизеров опубликован и первый официальный трейлер "Дома с прислугой" (Servant) - нового сериала М. Найта Шьямалана, создателя "Шестого чувства" и трилогии "Неуязвимый" / "Сплит" / "Стекло".

Шоу презентовано как психологический триллер, который расскажет о филадельфийской паре, пережившей утрату. Молодые пребывают в трауре после невыразимой трагедии - потери ребенка. И отчуждаются.

При этом сублиматор - искусственный младенец, призванный сгладить горе, в какой-то момент начинает ситуацию лишь усугублять. Открыв проход таинственным потусторонним силам.

Режиссеры - Шьямалан и Лиза Брюльманн ("Убивая Еву").

Сценарий - Тони Басгэллоп ("Быть человеком", "Берлинская резидентура").

В ролях: Си Джей Сон ("Развод"), Джеффри Моуэри ("Детектив Раш"), Лорен Эмброуз ("Клиент всегда мертв"), Руперт Гринт (Рон Уизли из "поттерианы"), Эринн Анова ("Двойка", "Самый громкий голос"), Лиман Чен ("Мистер Мерседес", "Мистер Робот").

Премьера состоящего из десяти эпизодов первого сезона - 28 ноября на только что запущенном стриминговом сервисе AppleTV+.