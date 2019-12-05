Андрей Кончаловский за фильм "Грех" получил награду "Мастер-класс года"

Ни непогода, ни пробки в 9 баллов не остановили гостей, которые собрались на вручение премии "Событие года". Вручается она за достижения в области кино и телевидения, хотя в этом году и достижения в области Интернета уже настойчиво просились в концепцию. Проводится премия в восьмой раз. Но если первые шесть лет ее вручало российское издание The Hollywood Reporter, то теперь это делает журнал "КиноРепортер". Напомним, что уже прошло два года с момента ребрендинга журнала, посвященного кино. Об этом со сцены напомнила главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер", журналист, член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Мария Лемешева. Что для собравшихся - оно и к лучшему. Ведь не так просто оказаться хотя бы на один вечер в окружении лиц с обложки. Когда на обложках издания были иностранные звезды - попасть в их компанию в предновогодний декабрьский вечер в России было практически невозможно. А вот оказаться среди наших звезд, где каждая знаменитость знает, что и она может попасть на обложку - стоит только сделать что-либо выдающееся - это реально.

"Звездопад" как всегда на "Событии года" был впечатляющий. Что бросалось в глаза - много звезд телевизионных и среди них сплошь - легенды (по традиции на премии вручается награда "Телеперсона года"). Николай Дроздов, Анна Шатилова, Ангелина Вовк, Калерия Кислова, Арина Шарапова... Выстроилась очередь из желающих с ними сфотографироваться на память. Кстати, фотографы и камеры после этого вечера, похоже, особенно устали. Когда еще в расслабленной обстановке сфотографируешь столько знаменитостей сразу. Александр Велединский, Вячеслав Тельнов, Леонид Верещагин, Антон Малышев, Петр Зекавица, Катерина Шпица, Анфиса Черных, Светлана Иванова, Жанна Эппле, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Сергей Мачильский, Екатерина Волкова, Павел Трубинер и многие другие даже после самой церемонии вручения наград долго не могли разойтись.

Правда, на премию в этом году не пришел Никита Михалков. Он находится на съемках, что означает - как режиссер не простаивает. Никита Сергеевич прислал напутственное видеообращение. В "видеоформате" на премии появился и Андрей Кончаловский. У него также уважительная причина - спектакль в Германии. За фильм "Грех" Андрей Сергеевич получил награду "Мастер-класс года". Ее отдали в руки сыну режиссера Егору Кончаловскому, который пошутил со сцены, мол, папа всегда был в отъезде. Но после этого подчеркнул, какое значение для него всегда имели фильмы отца.

Премию в номинации "Прорыв года" получила драма режиссера Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске". Напомним, что в этом году фильм вошел в программу "Особый взгляд" 72-го Каннского фестиваля. Премию вручили исполнителям главных ролей Егору Баринову и Кристине Шнайдер. "На экране мы просто были самими собой, и нам приятно, что вы нас увидели и услышали. Все, что происходит с нами начиная с Канн, - сплошная радость и неожиданность, как и сегодняшняя премия", - сказал Егор Баринов. А Кристина просто спела куплет из песни, которую все привыкли слышать в исполнении Анны Герман, и где есть такие слова "Мы долгое эхо друг друга...". Эхо поездки картины в Канны будет долго раздаваться, как и эхо награды престижного киножурнала.

"Открытием года" стал актер Юрий Борисов, сыгравший главную роль в фильме "Бык". Эта картина не единственная на счету молодого актера в этом году. А если посмотреть в каких фильмах участвует Борисов из тех, что еще не вышли на экран, можно представить какой молнией взметнулась вверх карьера актера. Это "Вторжение". "Союз Спасения", "Калашников", "Фея", "Серебряные коньки" и другие. Есть шанс, что Борисов по числу сыгранных ролей догонит и перегонит и Александра Петрова и Александра Кузнецова.

В номинации "Актер года" награду получил как раз Александр Петров, скромно заметивший, что ему все еще есть к чему стремиться. "Я не ощущаю себя царем горы, хочу и дальше много работать. Впереди много вершин, которые можно покорять. "Событие года" - очень крутая, громкая и не нудная премия. Любая премия имеет соревновательный дух, и побеждать всегда приятно, этого не нужно стесняться. Хотя это не самое главное, мы же не спортом занимаемся. Просто здорово, когда есть признание", - сказал он.

В номинации "Актриса года" премию разделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, исполнительницы главных ролей в фильме "Дылда". Перечислять все награды картины, выдвинутые от России на "Оскар" в этом году - места не хватит в статье. Девушек также не обидели вниманием фестивали - как в России, так и за рубежом. Обе активно снимаются - "Дылда" послужила прекрасным трамплином в карьере.

Победителем в номинации "Телеперсона года" стал российский журналист, шоумен, телеведущий Дмитрий Дибров. В этом году Дибров отметил юбилей - 60 лет. 20 из них он ведет программу "Кто хочет стать миллионером".

Главную награду - хрустальную звезду в номинации "Проект года" получил фильм "Текст" режиссера Клима Шипенко. Мария Лемешева, которая вела церемонию вместе с актером театра и кино Вячеславом Манучаровым, вручила эту награду Климу Шипенко и Александру Петрову лично. А перед этим сказала, что фильм "Текст" показал: "наши зрители готовы к неудобному жесткому разговору, который очень нужен".

На вечере выступили победитель шоу "ПЕСНИ" на ТНТ Олег Терновой, участница шоу "Фабрика звезд", певица Александра Савельева, оперный певец Эльчин Азизов и певица Алена Свиридова. Исполненные ими композиции также повлияли на настроение собравшихся, хотя и изначально оно у всех было приподнятым - радость встреч, красивые наряды и удовлетворение от правильного распределения призов сыграли свою роль.