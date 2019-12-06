Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Internet Movie Database (IMDb), крупнейший мировой агрегатор информации о кинематографе, представил свой рейтинг наиболее популярных актеров и актрис уходящего года.

По традиции, "чарт" составлен на основе количества обращений пользователей к странице того или иного артиста. И, согласно данной статистике, на первом месте - тридцатилетняя обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон, актеиса, режиссер, певица и, наконец, "Капитан Марвел".

Вторая строчка - чуть неожиданна, пожалуй: это 25-летняя Эрин Мориарти, Старлайт из разухабистого супергеройского сериала Amazon "Пацаны".

Третье - "Матерь Драконов" Эмилия Кларк, куда ж без нее.

Кроме того, в десятке - Наоми Скотт (Жасмин из "Аладдина" Гая Ричи, Елена Хофлин из новых "Ангелов Чарли"), Дейкр Монтгомери (Билли из "Очень странных дел"), Захари Леви ("Шазам"), Киану Ривз, Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел", "Птичий короб"), Марго "Харли Квинн" Робби. Замыкает топ "Джокер" - актер Хоакин Феникс.

Ранее три лучших фильма 2019 года назвал Квентин Тарантино. И он несколько внезапен.