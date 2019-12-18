Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы года

Российские зрители определились с лучшими фильмами и телесериалами 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта "Кино Mail.ru".

Итак, статистика показывает: лучшим фильмом уходящего года по оценкам россиян стал мегаблокбастер-миллиардер Marvel "Мстители: Финал", на сегодня - самый преуспевший фильм в истории кино.

Далее идут "Джокер" Тодда Филлипса - самый, в свою очередь, успешный фильм "взрослой" категории R, и "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино. На четвертом месте - картина Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел", на пятом - "Аладдин" Гая Ричи.

Сериалом года российские зрители назвали остроклюквенную драму "Чернобыль". На втором месте - криминальная комедия "Почему женщины убивают", на третьем - ураганная антология Netflix "Любовь, смерть и роботы", к ликованию аудитории продленная на второй сезон.

Что касается фильмов и сериалов, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, то это военная драма "Т-34" с неизменным Александром Петровым, все те же "Мстители: Финал" и еще один кинокомикс - "Капитан Марвел".

Самыми популярными сериалами, судя по количеству оценок за год, стали "Игра престолов", "русско-турецкий проект "Султан моего сердца" и историческая драма с Сергеем Безруковым "Годунов".