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Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы года

Новости
    18.12.2019, 11:30
Текст:   Олег Усков

Российские зрители определились с лучшими фильмами и телесериалами 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта "Кино Mail.ru".

Фото: kinopoisk.ru
"Однажды в... Голливуде" назван лучшим фильмом года по версии THR

Итак, статистика показывает: лучшим фильмом уходящего года по оценкам россиян стал мегаблокбастер-миллиардер Marvel "Мстители: Финал", на сегодня - самый преуспевший фильм в истории кино.

Далее идут "Джокер" Тодда Филлипса - самый, в свою очередь, успешный фильм "взрослой" категории R, и "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино. На четвертом месте - картина Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел", на пятом - "Аладдин" Гая Ричи.

Сериалом года российские зрители назвали остроклюквенную драму "Чернобыль". На втором месте - криминальная комедия "Почему женщины убивают", на третьем - ураганная антология Netflix "Любовь, смерть и роботы", к ликованию аудитории продленная на второй сезон.

Что касается фильмов и сериалов, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год, то это военная драма "Т-34" с неизменным Александром Петровым, все те же "Мстители: Финал" и еще один кинокомикс - "Капитан Марвел".

Самыми популярными сериалами, судя по количеству оценок за год, стали "Игра престолов", "русско-турецкий проект "Султан моего сердца" и историческая драма с Сергеем Безруковым "Годунов".

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