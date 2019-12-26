Как выявляют поддельный алкоголь

Откровенно контрафактного алкоголя, который приводит к тяжелым отравлениям, в магазинах почти не осталось. Зато от трети до половины легального спиртного не соответствует заявленным характеристикам - не тот состав или выдержка меньше положенного срока, рассказал в интервью "РГ" глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Игорь Олегович, на носу Новый год, все активно закупают алкоголь. Каков шанс нарваться на контрафакт?

Игорь Алёшин: С начала года Росалкогольрегулированием было проведено 6,8 тысячи контрольных мероприятий. Конфисковано более 400 тысяч декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это примерно столько же, сколько и в 2018 году. Всего, с 2015 года, когда вступило в силу постановление правительства о реализации мер по пресечению незаконных производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции изъяли более 110 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Если речь идет о легальной продукции, к качеству которой есть претензии, то экспертное сообщество говорит о ее доле на рынке, равной 30-50%. Эта продукция безопасна, однако производитель мог намеренно ввести потребителя в заблуждение: например, использовать сырье, отличное от заявленного на этикетке.

Досадно заплатить деньги, а получить в бутылке неизвестную смесь.

Игорь Алёшин: Экспертные центры Росалкогольрегулирования работают с образцами такой продукции на самом высоком технологическом и методическом уровне. Такую продукцию выявляем регулярно, а производителей привлекаем к ответственности.

Производители постоянно совершенствуются и учатся обманывать устаревшие методики. Успеваете за ними?

Игорь Алёшин: Мы тоже учимся, кстати, порой быстрее недобросовестных производителей. Эта сфера очень важна для нас. Простой пример. Любой настоящий алкоголь - это продукт естественного брожения. Раньше для определения подлинности продуктов брожения Росалкогольрегулирование измеряло массовую концентрацию сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Глицерин образуется в результате брожения. Так вот, его отсутствие в продукте будет свидетельствовать и об отсутствии самого процесса брожения, то есть о фальсификации.

За десять лет уровень потребления алкоголя снизился с 15,7 до 9,3 литра на душу населения

До поры до времени мы эффективно выявляли недобросовестных производителей. Но они стали просто добавлять глицерин в свою продукцию, после нескольких проигранных ими дел мы отреагировали. По заказу Росалкогольрегулирования ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности разработал новую методику. Теперь измеряется массовая концентрация компонентов экзогенного глицерина в пивоваренной продукции методом газожидкостной хромато-масс-спектрометрии. То есть мы можем определить добавленный глицерин.

Другие методики обновляете?

Игорь Алёшин: Уже составлен предварительный перечень современных методик. Он был направлен в середине ноября 2019 года в Минфин. Среди наших последних наработок - создание идентификационных критериев для установления подлинности пивных напитков, традиционных сидров и пуаре, методик измерения. Методики проходят аттестацию и заносятся в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Сейчас ведется работа по их внедрению в испытательных лабораториях Росалкогольрегулирования.

Роскачество давало рекомендации, как определить некачественное вино в домашних условиях. Это действительно можно сделать?

Игорь Алёшин: Легальный рынок уже сейчас полностью прозрачен. Фото: fsrar.ru

Игорь Алёшин: На уровне органолептики, конечно, можно попытаться субъективно оценить качество продукта. Но мы все же предпочитаем пользоваться современными объективными, аккредитованными методами определения подлинности алкогольной продукции и ее соответствия требованиям государственных стандартов.

Больше или меньше выявляете фальсификата среди пивных напитков?

Игорь Алёшин: Этот вопрос по-прежнему актуален, продолжаем работать по выявлению псевдопивных напитков. Как правило, это продукция, которая лишь по данным на этикетке является пивным напитком, а на деле оказывается слабоалкогольным - без использования пива в качестве сырья.

В 2019 году изъяли более 136 тысяч декалитров пивоваренной продукции - это на 6% больше по сравнению с 2018 годом.

Россияне в последнее время стали пить меньше или больше?

Игорь Алёшин: По данным минздрава, за десять лет уровень потребления алкоголя снизился с 15,7 до 9,3 литра на душу населения. При этом объем легальных розничных продаж за 11 месяцев 2019 года, по данным ЕГАИС, вырос чуть более чем на 1%.

Пьем меньше, а продажи растут?

Игорь Алёшин: Прирост совсем небольшой. Эта цифра свидетельствует, что наряду со снижением потребления идет процесс обеления рынка, запущенный несколько лет назад. Такая динамика не может не радовать - все больше алкоголя в стране продается через легальную розницу. Легальный рынок уже сейчас полностью прозрачен. Благодаря внедренному в 2018 году поштучному учету прозрачны все сегменты - от лицензированных производств и дистрибуции вплоть до розницы. Другой вопрос - полное искоренение нелегального рынка. Это актуальная проблема, и мы продолжаем ее решать совместно с коллегами из правоохранительных органов.

С 2021 года вступит в силу новый техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", нужно обновить российские ГОСТы. Что уже сделано?

Игорь Алёшин: Это большая комплексная работа. На одном из этапов Росалкогольрегулирование подготовило проект Программы национальной стандартизации на 2020-2022 годы. Она предусматривает разработку международных и региональных стандартов, необходимых для исполнения техрегламента. Росстандарт включил все наши предложения по разработке стандартов в Программу национальной стандартизации на 2020 год. Всего 64 "алкогольных" стандарта. Сейчас работаем над стандартом по ликерным винам, ликерным винам с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), а также над стандартом по винам с ЗГУ и винам с ЗНМП.

Какие нормы будут пересмотрены в первую очередь?

Игорь Алёшин: На первом этапе должны быть приведены в соответствие с нормами техрегламента положения отраслевого федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Такой законопроект уже подготовлен с учетом предложений, поступивших от бизнеса. Сейчас документ находится на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти.

Что планируете отменить в рамках "регуляторной гильотины"?

Игорь Алёшин: Предполагается отменить дублирующие требования, а также требования по предоставлению сведений и ведению отчетности на бумажном носителе. Работаем в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и в конечном итоге исключим все избыточные и устаревшие нормы. Оставшиеся требования, соблюдение которых мы оцениваем при проведении контрольных мероприятий, будут сформулированы более четко и понятно.