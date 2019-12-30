Главные музейные события года

"Мы делали выставку-впечатление", - сказала куратор одного проекта в ответ на вопрос, почему даже в каталоге нет никакой информации об авторах работ. Я опешила. Признаться, это был неожиданный поворот в разговорах об "экономике впечатлений", которые стали общим местом в дискуссиях о музеях.

Сегодня никого не надо убеждать, что музей в нынешнем мире соревнуется отнюдь не с соседним музеем, и даже не с театром, библиотекой, а с миром медиа, компьютерных игр и аутлетов. Дизайн и архитектура выставок по сложности, эффектности и количеству вложенных спонсорских денег могут соревноваться с театральными постановками. Оборотная сторона этого подхода - то, что музей начинают оценивать примерно как голливудский блокбастер: какую кассу собрал, сколько человек посмотрели, на каких телеканалах вышли интервью с приглашенными кураторами и т.д. Учитывая, сколько стоит страховка, логистика, обеспечение безопасности, сколько людей, договоренностей и обязательств стоит за каждым крупным проектом, это сравнение не выглядит совсем безосновательным. Но если его продолжить, то в перспективе крупные музеи будут восприниматься как своего рода студии-мейджоры, вроде Paramount, Fox или MGM, а успех выставок-блокбастеров будет напрямую зависеть от толщины кошелька спонсоров.

Я не к тому, что музейная экономика впечатлений - это плохо. Собственно, благодаря ей этот год стал одним из …впечатляющих. Достаточно вспомнить такие безусловные хиты этого года, как выставки "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" и показ волшебного Томаса Гейнсборо в ГМИИ им. А.С.Пушкина, как Эдвард Мунк в Третьяковской галере, как Лучо Фонтана и Аньес Варда в Мультимедиа Арт Музее Москвы или выставки Йоко Оно и Жауме Пленса в ММОМа, "Сокровища дворца Гугун" в Музеях Московского Кремля, только что привезенные в Эрмитаж из Британского музея сокровища ассирийского искусства или "Шагал между небом и землей" в музее "Новый Иерусалим"… Каждая из этих выставок расширяла горизонты.

Но событиями этого года все же стали проекты, рожденные "экономикой осмысления", если так можно выразиться. Да, она не самая эффективная. Потому требует сложных, порой многолетних исследований. Но именно она меняет оптику не только зрителей, но и специалистов. На мой взгляд, такими событиями стали "Авангард. Список N1" в Третьяковской галерее, "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914" в Русском музее и Еврейском музее и центре толерантности, "Пора разобраться. Архива Александра Каменского" в ИРРИ (увы, ИРРИ закрыт не по воле владельцев как раз в тот момент, когда музей вышел на уровень исследовательских проектов), основной проект 5-й Уральской индустриальной биеннале в Екатеринбурге, выставка "Промзона" Павла Отдельнова в ММОМА.

Все эти выставки открывают новые имена, позволяют увидеть огромный пласт неизвестного материала, а значит - расставляют новые акценты в истории отечественного искусства. Их отличает прежде всего честная, кропотливая, захватывающая работа с материалом архивов и коллекций. Прошлое в них предстает не в виде набора клише, а живыми голосами участников страстной полемики, в которой нет победителей. Архив - это не место, где закрываются дела. Здесь открывается окно в историю, которая не кончилась. В этом смысле показательно, что успех выставки "Щукин. Биография коллекция" дает возможность надеяться, что и особняк Сергея Ивановича на Знаменке из пространства "оборонного", министерского, перейдет под крыло музейщиков. По крайней мере, поручение президента России по этому поводу было.

Если выставка "Щукин…." возвращает историю коллекционеров, "Союз молодежи…." - историю художественного объединения, "Авангард. Список N1" - историю Музея живописной культуры, то выставка "Пора разобраться. Архив Александра Каменского" - историю критика и драматических споров вокруг выставки в Манеже 1962 года, борьбы за возвращение имен Татлина, Фалька, Фаворского, Шагала, открытия художников сурового стиля и "новых реалистов" 1970-1980-х. Сделанная на основе частного архива, где сохранились машинописные рукописи и правка верстки, письма художников и их картины, сатирические стихи критика и карикатуры на него друзей эта выставка была замечательна еще и тем, что показывала грамотную, умную работу с архивом.

Очевидно, что сегодня выигрывают те музеи и те проекты, которые учитывают уровень "новой осознанности" потребителей. Это может касаться экологии, может - охраны труда, может - защиты животных… Да чего угодно! Художники открывают новые темы, как Павел Отдельнов, сделавший выставку "Промзона", о городе, жители которого работали на заводах, выпускавших химическое оружие. А музеи - открывают новые пространства. Встреча с музеем и искусством, там, где ты его не ждешь, - новая стратегия. Она, например, отлично сработала в проекте "На районе", организованном ЦТИ Фабрика и Австрийским культурным центром. Скажем, придя в Музей индустриальной культуры в Люблино и бродя в огромном ангаре среди старых велосипедов, автоматов для газировки, торшеров и коллекции пишущих машинок, ты вдруг встречаешься с выставкой "Где живут вещи?", привезенной из Музея города Вены. А в новостройках Ново-Молоково за кольцевой дорогой - обнаруживаешь арт-резиденцию, где работали художники из России и Австрии. Результатом работы "арт-резидентов" стал конкурс арт-проектов для общественного пространства, лучший из которых должны выбрать голосованием жители района.

Если музей двинулся "на район", то в музей пришел театр. Фестиваль музейно-театральных проектов Theatrum 2019, придуманный в рамках "Золотой маски", равно как и фестиваль памяти актера, режиссера, педагога Дмитрия Брусникина "Брусфест", площадкой которого стал Образовательный центр ММОМА в Ермолаевском переулке, - среди сильнейших впечатлений года. Равно, как и проект "ГЭС-2 Опера", показанный в Лабораторном корпусе НИУ "МЭИ".

Опера поставлена режиссером Всеволодом Лисовским на музыку Дмитрия Власика по либретто Андрея Родионова, оформлена Ириной Кориной. Опера, соединив традиции производственного искусства и обэриутов, выглядела нашим ответом Малевичу, Крученых, Матюшину с их "Победой над Солнцем". Здесь Солнце не гасло, наоборот лампочки зажигались. А если лампы зажигаются, это кому-нибудь нужно… Современному искусству и современному зрителю - точно нужно.