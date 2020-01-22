В Японии владелец магазина запретил впускать китайцев из-за пневмонии

Инцидент произошел неподалеку от столичного Токио в курортном местечке Хаконэ (префектура Канагава), которое славится своими горячими источниками.

Хозяева заведения переполошились после обнаружения в КНР коронавируса нового типа. По всей видимости, дополнительным сигналом к действию стало выявление заболевшего на японской территории, о котором стало известно 15 января.

Хозяева магазина на скорую руку составили объявление, которое с помощью приложения на смартфоне перевели на китайский язык. Плакат 17 января уже висел при входе в лавку, передает газета "Асахи симбун".

"Китайцам вход воспрещен", - написано красным маркером на баннере.

Многие восприняли такую акцию неоднозначно. В сети интернет стали появляться негативные отзывы. Тем не менее владелец заведения пока не собирается отменять свои санкции в отношении китайских гостей. "Я хочу принять меры по защите от коронавируса. Не хочу, чтобы китайцы сюда заходили", - рассказал он журналистам.

Напомним, вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент известно о шести скончавшихся от вируса. В основном это люди пожилого возраста.

По последней информации, количество инфицированных превысило 300 человек. Вирус постепенно распространяется по территории Китая. Заболевшие обнаружены в 14 регионах страны, а также в Пекине и Шанхае. Китайские власти подтвердили, что пневмония нового типа способна передаваться от человека к человеку.

Кроме того, коронавирус был обнаружен за пределами КНР. Так, двое заболевших выявлены на территории Таиланда, по одному - в Японии, Южной Корее и на Тайване.

В Токио принимают срочные меры в связи с угрозой распространения опасного коронавируса. Работу на этом направлении взял под личный контроль премьер-министр страны Синдзо Абэ. Накануне он провел экстренное совещание с членами правительства.

В японских аэропортах и морских гаванях усилен санитарный контроль. Особое внимание уделяется прибывающим из Китая пассажирам. В Поднебесной с 25 января начнутся длительные праздники по случаю Нового года. Ожидается, что в эти дни огромное число китайских туристов отправится на отдых в Японию.